Страховые пенсии с 2026 года будут индексироваться дважды в год

С 2026 года страховые пенсии будут индексироваться дважды, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной сокращению бедности.

С февраля — по уровню инфляции за прошедший год, с апреля — с учетом роста доходов Социального фонда, уточнил он.

Глава кабинета министров напомнил, что в начале 2025 года страховые пенсии подняли на 7,3%. По инициативе президента чуть позднее их повысили дополнительно, исходя из инфляции в 9,5%. Также возобновлена индексация страховых пенсий для работающих граждан, добавил Мишустин.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: РИА Новости