Как подключить электричество к земельному участку

Есть два способа протянуть электрокабель к дому:

по воздуху (воздушным путем),

под землей (кабель в траншее).

Физические лица имеют право подключения электроснабжения для своих бытовых нужд мощностью до 15 кВт по фиксированным льготным тарифам — не более 10 тыс. руб. за 1 кВт, поясняют в ДОМ.РФ. Минимальная ставка с июля 2024 года — 5 тыс. руб.

Если нужна мощность больше, в плату за техприсоединение будет включена инвестиционная составляющая на покрытие расходов по строительству от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых. Соответственно, процесс станет дороже, но тут уже все рассчитают в индивидуальном порядке.

Ряду граждан положены льготы. Они могут подключить электричество по ставке в 1 тыс. руб. за 1 кВт. Среди них:

малоимущие,

многодетные семьи,

ветераны,

инвалиды,

чернобыльцы.

Как подключить электричество к участку: пошаговая инструкция

Как найти владельцев электросетей

Сначала необходимо определить собственника электрических сетей, отправив запрос в местную администрацию, рассказывают в ДОМ.РФ. Чаще всего собственник — это электросетевая организация, однако могут быть и другие юридические или физические лица. Перечень электросетевых организаций, действующих в РФ, и зоны их обслуживания можно найти на суперсервисе строительства индивидуального жилого дома строим.дом.рф.

Есть и другие способы:

посмотреть, не указаны ли данные об организации на самих столбах около участка;

запросить данные в местной администрации;

спросить у соседей, кто поставляет электричество им (можно взглянуть на счета за электроэнергию).

В какой срок должно быть проведено электричество

Если расстояние от существующих электрических сетей до границы участка составляет не более 15 метров, сети принадлежат электросетевой организации, и ей не требуется дополнительное строительство — сетевая организация должна будет подключить ваш участок в течение 30 рабочих дней со дня заключения договора технологического присоединения, поясняют в ДОМ.РФ.

Если же расстояние составляет до 300 метров в городских населенных пунктах и до 500 метров в сельских, подключение должно быть выполнено в течение 4 месяцев. Если расстояние еще больше, то в течение полугода.

Как рассчитать необходимую мощность

Сейчас на любой новый дом (неважно, садовый домик площадью 20 кв. м или коттедж площадью 2000 кв.м.) дается подключение не более 15 кВт, и важно не превысить этот максимум, говорит земельный юрист, основатель юридического центра «10 Соток» Юлия Толстихина.

Для предварительных расчетов нужной вам мощности можно воспользоваться калькулятором необходимой мощности на сайте Россети. «Если случится так, что калькулятор рассчитал вам более 15 кВт — следует пересмотреть количество электроприборов, работающих одновременно, или других источников, потребляющих электричество (освещение, розетки и т.д. )», — говорит Толстихина.

Можно примерно рассчитать нужную мощность и вручную, отмечает эксперт. Возьмите за основу, что одна розетка — это 100 Вт мощности (0,1 кВт), одна лампочка — это 70 Вт, далее приплюсуйте электроприборы (тут нужно смотреть характеристики каждого), как минимум это холодильник, плита, телевизор.

Какие документы надо собрать

Обязателен только один документ: документ о правах собственности на дом или участок (например, выписка из Единого госреестра недвижимости — ЕГРН).

Но могут потребоваться и другие документы, в зависимости от ситуации. Среди них:

доверенность — если заявление подает не сам владелец участка;

план расположения энергопринимающих устройств;

однолинейная схема электросетей — если подключение 35 кВт и более по уровню напряжения.

Как подать заявку

В адрес собственника сетей нужно подать заявку на присоединение. При подаче заявки на подключение частного дома электросетевая организация укажет, какие требуются документы, рассчитает стоимость подключения, сроки и предложит заключить договор, где будут закреплены все права и обязанности как заказчика, так и электросетевой организации.

Подать заявку можно напрямую в организацию, поставляющую электричество, или через портал «Госуслуг».

На портале нужно ответить на несколько уточняющих вопросов, подтвердить свои паспортные и контактные данные, а затем заполнить заявку на подключение.

В заявке нужно будет ответить на несколько вопросов

Укажите тип подключаемых устройств.

Укажите схему подключения.

Уточните особенности подключения.

Уточните, куда проводятся сети.

Список документов для подачи заявления.

Для подачи заявления через «Госуслуги» владельцу участка понадобятся документ о правах собственности на участок и план расположения энергопринимающих устройств. План — по сути план местности, на котором вы обозначаете, где именно расположено строение, которое вы хотите подключить. Можно распечатать любую карту из интернета в крупном масштабе (когда видно улицы, строения и пр.) и отметить там свой дом.

В зависимости от ситуации могут понадобиться другие документы, но это, как правило, касается более сложных случаев: если вы подключаете производственные здания, если вам требуется повышенная мощность, если подключение ранее уже было и нужно его восстановить и т. д.

Далее вам нужно отвечать на вопросы системы — указать кадастровый номер недвижимости и тип объекта, выбрать сетевую организацию, указать, какого рода строение вы хотите подключить (например, дом или гараж).

Уточните статус энергопринимающего объекта.

Есть более сложные вопросы. Например, нужно указать необходимое напряжение, выбрав между вариантами 0,22 кВ (если это обычный дом с обычными розетками в 220 вольт, то надо выбирать этот вариант) и 0,4 кВ.

К сложным вопросам обычно прилагаются разъяснения и подсказки. Так, один из пунктов — выбрать категорию надежности.

Жилые дома — это категория III.

Из подсказок становится ясно, что нужно выбирать категорию III — жилые дома и небольшие здания относятся к ней. Первые две категории — более крупные и, как правило, производственные сооружения.

Важный момент — относитесь ли вы к льготной категории. От этого будет зависеть стоимость подключения.

В финале нужно прикрепить файл документа о правах собственности на недвижимость и план расположения энергопринимающих устройств, а также согласиться на обработку персональных данных.

Необходимое условие — согласие на обработку персональных данных.

Ответ поступит в «личный кабинет» на портале «Госуслуг» в течение 10 рабочих дней. Вы получите проект договора и технические условия.

Выполнение технических условий

После подачи заявки энергетики должны выдать технические условия (ТУ).

ТУ содержат требования к мощности, месту установки оборудования и другим параметрам.

Там есть подробности как о том, что будут делать сами энергетики, так и о том, что должен сделать владелец участка.

Это могут быть требования:

закупить ряд необходимых товаров (например, кабель с определенными характеристиками),

сделать распределительный щит,

установить автоматические выключатели, срабатывающие при перегрузке сети и др.

Если эту часть работы вы не сделаете, то и энергетики не приступят к своей части.

Получение акта о технологическом присоединении

«У владельца участка или дома на руках должны в обязательном порядке остаться сам договор энергоснабжения, а также три акта: о технологическом присоединении, о выполнении техусловий и о допуске прибора учета в эксплуатацию, — говорит Толстихина. — Эти документы свидетельствуют о том, что не происходит несанкционированное или самовольное пользование электричеством, что может повлечь ответственность (ст. 7.19 КоАП РФ)».

Если вы все делаете через портал «Госуслуг», то акт о технологическом присоединении после проведения работ придет в «личный кабинет».

Если вы подавали заявку иным способом, то возможно, понадобится обратиться в сетевую организацию лично и забрать эти документы в бумажном виде. Лучше проверить их сразу — верно ли указаны данные о вас и о недвижимости, технические характеристики сетей.

По информации с сайта rg.ru.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости