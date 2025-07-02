Как будут рассчитывать новую ежегодную выплату для семей

Для работающих родителей с низким доходом введут ежегодную выплату. Выплата начнет действовать летом 2026 года.

«Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чей доход ниже чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата», — заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

При назначении выплаты будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, обучающихся на дневном отделении вуза.

В Минтруде, в свою очередь, отмечают, что выплата, как и другие меры социальной поддержки, будет защищена от списания за долги.

При назначении семейной налоговой выплаты будут применяться механизмы социального казначейства.

Выплата будет направляться единовременно по итогам года. Так, заявление на выплату за 2025 год можно будет подать в период с 1 июня по 1 октября 2026 года.

Форма этого документа будет примерно такой же, как и для заявления на получение единого пособия. Подать его можно будет в электронном виде через портал «Госуслуги», либо лично — в отделении Соцфонда или в МФЦ по месту постоянной или временной регистрации, а также по месту проживания. Рассматривать обращение будут в течение 10 дней.

Сумма к возврату будет рассчитываться от суммы выплаченного налога на доходы физических лиц. Начисленный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут.

Доходы семей будут учитываться по тому же принципу, что и при назначении единого пособия. При расчете среднедушевого дохода будут учитываться заработная плата, пенсия, стипендия, доходы от самозанятости, алименты, выплаты по договорам, проценты по вкладам (за исключением процентов по номинальным счетам, открытым на детей в возрасте до 18 лет, находящихся под опекой), единое пособие. Также будет оценка имущественной обеспеченности. Она проводится по тем же критериям, что и для единого пособия.

По информации с сайта rg.ru.