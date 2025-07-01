Переводы с карты на карту теперь под особым контролем. Что можно делать, а что нельзя по новым правилам

С 1 июля за переводы с карты на карту могут не только оштрафовать, но и заблокировать счет, если они вызовут подозрения у Росфинмониторинга. Вступили в силу поправки в статью 86 Налогового кодекса, ужесточающие налоговый контроль за банковскими операциями.

Теперь банки обязаны по запросу налоговых органов предоставлять данные о движении средств на счетах и картах граждан, а также сведения об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов. Ранее эта информация предоставлялась преимущественно в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.

Поэтому лучше отказаться от переводов с карты на карту при совершении любой крупной покупки. Уж точно не стоит таким образом приобретать, например, путевку в турфирме или автомобиль. Из-за этого в лучшем случае будет заблокирован счет, поскольку все операции отслеживаются по определенным алгоритмам, и такие движения средств обязательно окажутся под контролем, подчеркнула эксперт.

Волноваться стоит и тем, для кого переводы на личные карты приносят регулярный доход. Например, если таким образом человек получает неофициальную зарплату, а также деньги за аренду квартиры, продажу товаров или услуг без оформления статуса самозанятого.

Сегодня в стране усиливаются меры по борьбе с финансовыми преступлениями: мошенничеством, отмыванием доходов, полученных незаконным путем, и финансированием экстремистской деятельности. Особое внимание уделяется дропперам — это те, кто за вознаграждение предоставляют свои банковские счета для обналичивания и вывода похищенных денег. Такие схемы часто используются в теневой экономике и связаны с киберпреступностью.

Федеральная налоговая служба не может автоматически списывать налоги с переводов между картами, но может провести проверку в том случае, если возникнут подозрения, что человек уклоняется от уплаты налогов.

Фото: iStock

По информации сайта rg.ru