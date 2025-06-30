ЧувГУ проводит «Университетские смены» для 55 школьников из Мелитополя

Для ребят в рамках образовательно-туристской программы «Университетские смены» разработали еще специальную программу дополнительного образования «Инженериум»



«Университетские смены» – профориентационный проект, в рамках которого школьники и студенты колледжей получают возможность прочувствовать студенческую жизнь, увидеть изнутри устройство университетов и познакомиться с образовательной программой и возможностями высших учебных заведений. Он рассчитан на ребят в возрасте от 14 до 17 лет. В этом году к проекту присоединилось более 100 вузов России, в их числе – Чувашский госуниверситет.



Общая программа состоит из трех блоков: 1. профориентационный (цикл просветительских занятий «Старт в профессию», профессиональные пробы «Узнавай. Включайся. Действуй», тематические экскурсии «Мир профессий», цикл творческих встреч «Найди призвание», знакомство с факультетам университета;) 2 тематический блок раскрывает миссию, ценности и направления Движения Первых (тематические огоньки/ разговоры о важном, тематический вечер «Быть с Россией»/ «Я — гражданин своей страны», социально полезная акция «Доброе дело Первых», тематический день «День Первых», «Классная встреча», информационно-просветительская акция «Первый, Действуй!»); 3 тематический блок – культурно-просветительский (оздоровительная деятельность, творческая, патриотическая, духовно-нравственная, социально-педагогическая).



Для комфортного пребывания гостей поселят в уютном профилактории университета, за ними закрепят опытных студентов-наставников из педагогического отряда ЧГУ «Чугунок». Психологи вуза окажут ребятам необходимую поддержку.



На торжественном открытии смены к ребятам обратился ректор ЧувГУ Андрей Александров: «Дорогие юные друзья! Очень рад, что Чувашский госуниверситет принимает в своих стенах «Университетские смены». Это делается для того, чтобы самое замечательное время года вы провели с пользой и интересом. Надеюсь, что ваше пребывание здесь поможет вам определиться с выбором будущей профессии, а также получить ценный опыт и знания, которые пригодятся в дальнейшей учебе. Желаю вам укрепить здоровье, расширить свой кругозор, пополнить свою картину мира. Прекрасного вам настроения и бодрости духа!»



Слова приветствия прозвучали от Олеси Илларионовой, председателя Совета

регионального отделения «Движение первых» в Чувашской Республике: «Приветствую в солнечной Чувашии самых умных, талантливых и креативных ребят! Желаю вам продуктивной смены, активной работы, знакомьтесь с нашим гостеприимным регионом. И надеюсь увидеть вас в будущем уже в качестве студентов Чувашского госуниверситета».

Успеха и интересной смены ребятам также пожелал начальник Управления главы Чувашской Республики по молодежной политике Кирилл Лукин.



Образовательная смена в ЧувГУ завершится 6 июля, а уже 14 июля заедут участники следующей, в которой соберутся школьники со всей страны, прошедшие конкурсный отбор «Движения первых».



Организаторы программы «Университетские смены» являются Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.



В этом году с июня по сентябрь в сменах по всей стране примут участие более12 тысяч человек. Помимо профориентационных и культурно-досуговых мероприятий в смены будет интегрирована программа, посвященная 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а также 80-летнему юбилею атомной промышленности России. Так, дети больше узнают о великих подвигах героев и ученых нашей страны.



Проект «Университетские смены» стартовал в 2022 году, тогда принять участие в нем смогли 10,6 тыс. ребят из Донецкой и Луганской народных республик, городов Херсона и Мелитополя. В прошлом году в проекте приняли участие около 15 тыс. школьников.

ЧГУ имени И.Н. Ульянова входит в число постоянных участников проекта самого его старта. С 2022 года 2024 годы познакомились с университетом в формате «Университетских смен» 326 детей из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Херсонской области.







