Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о проведении XV Чебоксарского экономического форума

В столице Чувашии прошел XV Чебоксарский экономический форум, он работал два дня — 26 и 27 июня на площадке Театра оперы и балета.

«В этом году Чебоксарский экономический форум проходит в 15-ый раз. По поручению Главы республики Олега Алексеевича Николаева мы составили повестку с прицелом на преемственность обсуждаемых на федеральном уровне вопросов. Так, на Петербургском экономическом форуме был акцент на развитие креативных индустрий и привлечение инвестиций, на переориентацию экспорта и использование ИИ. Эти же темы обсудим на региональном уровне», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

Главная тема нынешнего экономического форума — «Чувашия: осознанность развития». 26 и 27 июня в рамках форума прошли экспертные сессии, дискуссии и обсуждения, подписаны соглашения, переговоры и деловые встречи.

Традиционно в рамках Чебоксарского экономического форума проходит и выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Она работала на площадке перед Театром оперы и балета. В этом году в выставке участвовали свыше 30 компаний. Предприятия из Чувашии, Татарстана и Удмуртии представили свою продукцию в трех секторах: окружающая среда, социальная сфера и корпоративное управление.

Члены Экспертного клуба Чувашии поделились своим мнением о проведении XV Чебоксарского экономического форума.

Кудряшов Сергей Владимирович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по вопросам социальной политики, национальным вопросам, делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию:

Чебоксарский экономический форум — это не только площадка для обсуждения актуальных вопросов, но и инструмент для привлечения инвестиций и укрепления межрегионального сотрудничества. Подписание соглашений, которое традиционно проходит в рамках форума, способствует реализации крупных проектов, направленных на развитие экономики и социальной сферы.

Кроме того, форум играет важную роль в популяризации региона. Участие представителей других регионов и компаний позволяет продемонстрировать потенциал Чувашии, её достижения и возможности для бизнеса. Это особенно важно в условиях глобальных изменений, когда регионы ищут новые пути для развития и адаптации к современным вызовам.

В рамках форума запланированы экспертные сессии, дискуссии, деловые переговоры и подписание соглашений. Участники смогут обсудить актуальные вопросы, обменяться опытом и найти новые пути для сотрудничества.

Особое внимание будет уделено вопросам экологии, социальной сферы и корпоративного управления. Эти темы отражают приоритеты региона в стремлении к устойчивому развитию и повышению качества жизни населения.

Таким образом, XV Чебоксарский экономический форум — это не просто мероприятие, а важный шаг на пути к устойчивому развитию региона. Обсуждение ключевых вопросов, подписание соглашений и укрепление межрегиональных связей создают основу для дальнейшего роста и процветания Чувашии. Форум демонстрирует, что регион готов к вызовам времени и активно работает над созданием благоприятных условий для бизнеса, инвесторов и жителей.

Комахидзе Альберт Сулейманович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по экономической политике и развитию предпринимательства, председатель постоянно действующей рабочей группы по взаимодействию с экспертным сообществом:

В рамках Чебоксарского экономического форума проходит и выставка «Регионы — сотрудничество без границ». Эта площадка уникальна открытием новых границ возможностей для предпринимательского сообщества, она позволяет расширить свои межрегиональные связи, что немаловажно для предпринимателя.

Афанасьев Станислав Николаевич, член Общественной палаты Чувашской Республики, член Экспертного клуба Чувашии, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике:

Проведение XV Чебоксарского экономического форума важно для Чувашской Республики для обсуждения стратегических вызовов и точек роста экономики региона. На форуме планируют рассмотреть такие темы, как технологический суверенитет и устойчивость промышленности, стимулирование инвестиционного роста, зелёная экономика и экономика замкнутого цикла, молодёжное предпринимательство.

Форум объединяет деловое сообщество, органы власти и институты гражданского общества, способствует выработке решений, направленных на устойчивое развитие Чувашии, распространению опыта внедрения инновационных инструментов и развития профессиональных навыков. На форуме собираются подписать соглашения по инвестпроектам на сумму около 7 млрд рублей.

Таким образом, Чебоксарский экономический форум зарекомендовал себя как площадка, на которой определяются векторы стратегического развития не только Чувашской Республики, но и регионов Российской Федерации.