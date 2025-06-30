Помощь семьям военнослужащих

Отделение СФР по Чувашии назначает и выплачивает семьям военнослужащих, призванных на военную службу по мобилизации, ряд социальных пособий и выплат.

Для жен и детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и по мобилизации, предусмотрены единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

Право на выплаты не зависит от материального положения семьи и от факта получения других пособий. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего предоставляется при сроке беременности не менее 180 дней, его размер составляет 42665 рублей.

Ежемесячное пособие назначается до достижения ребенком возраста 3 лет, но только на период прохождения отцом ребенка военной службы по призыву. Размер выплаты составляет 18285 рублей ежемесячно. Обратиться за выплатами необходимо не позднее 6 месяцев со дня окончания военнослужащим службы по призыву.

Кроме того, семьям военнослужащих, проходящих военную службу по мобилизации, в упрощенном порядке предоставляется единое пособие на беременных женщин и детей. При назначении меры поддержки доходы мобилизованных граждан не учитываются. Пособие назначается на 6 месяцев, затем его можно переоформить на новый срок.

Обратиться за пособием женщине, вставшей на учет до 12 недель беременности, необходимо после 12 недели беременности, но не позднее даты родов. За пособием на ребенка в упрощенном порядке — не позднее окончания отцом ребенка службы по мобилизации.

Заявление подается в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашской Республике, в МФЦ или на портале госуслуг. Заявителю необходимо представить справку, подтверждающую прохождение супругом (отцом ребенка) военной службы по призыву.

Отделение Социального фонда России по Чувашии оказывает и другие меры поддержки защитникам Отечества. Среди них — ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, пенсии по инвалидности, санаторно-курортное лечение и другие выплаты.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.