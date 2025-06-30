Выпускники получили знаки отличия ВФСК «ГТО»

Радость выпускников вместе со знаком ГТО

Вчерашний вечер 28 июня 2025 г. ознаменовался большим праздником для школьников — состоялись выпускные вечера, полные эмоций и радости. Помимо традиционных аттестатов, многие выпускники получили значимые награды — знаки отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», которыми отметили лучших учеников нескольких образовательных учреждений города Шумерля. Настоящий подарок для будущих студентов.

Особенно радостным событием стало получение наград учениками МБОУ «СОШ №1», МБОУ "СОШ № 2, МБОУ "СОШ №3 и МБОУ "Гимназии №8, Ходарской СОШ. Полученные золотые знаки ГТО, открывают перед ребятами новые перспективы при поступлении в лучшие российские вузы. Ведь обладание таким отличием позволяет набрать дополнительные баллы при зачислении, увеличивая шансы поступить туда, куда хочется каждому молодому человеку. Выпускница МБОУ «СОШ №1» Анна Савельева поделилась своими эмоциями: «Это невероятно приятно, мы столько работали над собой весь учебный год ради получения золотого знака ГТО. Теперь, когда мои усилия оценили официально, чувствую себя уверенно при подаче документов в институт мечты!» Подобные чувства разделяют все выпускники, ставшие обладателями почётного знака отличия. ▌ Физкультура — путь к успеху

Стоит отметить, что ГТО становится всё популярнее среди молодёжи. Это показатель хорошей физической формы, самодисциплины и здорового образа жизни. Получив такую награду, молодые люди демонстрируют обществу свою готовность двигаться вперёд и добиваться поставленных целей. Так закончился очередной школьный этап, полный приятных воспоминаний и достижений. Впереди у выпускников новый жизненный виток, наполненный новыми возможностями и перспективами, которым способствует наличие заслуженного знака ГТО. Поздравляем ребят с началом нового пути и желаем успехов во всех начинаниях!

Спортивная школа города Шумерли.









