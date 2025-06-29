Для нужд бойцов

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Чувашии состоялась очередная передача охотничьего длинноствольного оружия в одну из воинских частей Минобороны. Забрать оружие для бойцов в родную республику приехал Герой России Евгений Борисов. В этот раз на передовую отправились 12 охотничьих ружей и более 1,5 тысячи патронов к ним.

Неравнодушные жители Чувашии, желающие помочь выполнению задач в зоне проведения СВО, продолжают обращаться в подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии с просьбой оказать содействие в передаче принадлежащего им оружия и патронов в государственные военизированные организации. В текущем году при содействии росгвардейцев гражданами республики на передовую передано более 200 единиц оружия и свыше 4 тысяч патронов к нему.

Евгений Борисов, военнослужащий подразделения по борьбе с БПЛА, Герой России:

«Сейчас противник применяет большое количество FPV-дронов на небольшой высоте. Практика показала, что сегодня наиболее эффективно против них работает именно гладкоствольное оружие. Поэтому от себя лично и от военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации хочу поблагодарить жителей нашей республики и Управление Росгвардии по Чувашии за содействие».

Пресс-служба Управления Росгвардии по Чувашии.