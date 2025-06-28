Поддержка защитников и их семей – безусловный приоритет

В Чувашии реализуется проект Главы республики Олега Николаева «Шаг в мирную жизнь», направленный на всестороннюю адаптацию участников СВО к гражданской жизни.

Ключевой компонент проекта — формирование и работа выездных межведомственных групп под названием «Десант поддержки». В муниципалитеты республики направляются профильные специалисты, оказывающие адресную помощь участникам СВО и их семьям.

В состав «Десанта поддержки» входят сотрудники службы занятости населения, Социального фонда, органов социальной защиты и центров социального обслуживания, представители Госслужбы Чувашии по делам юстиции, Адвокатской и Нотариальной палат, Чувашского регионального отделения Ассоциации юристов России, Ассоциации юристов Чувашской Республики, представители администраций муниципальных образований.

Первый выезд «Десанта поддержки» состоялся 22 июня в Моргаушский муниципальный округ. В течение июня и июля специалисты посетят 11 муниципалитетов. В Шумерлинском округе мероприятие планируется провести 3 июля с 15 до 19 час. в молодежном центре «Дружба» (в городском парке).

По информации cap.ru.