Проект приходит на село

Минздрав Чувашии опубликовал график выезда «пунктов здоровья» и мобильных ФАПов в рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Шаг к здоровью» с 1 по 15 июля.

В следующем месяце проект придет в сельские поселения Шумерлинского округа: 1 июля — к магаринцам (ул. Главная, 9Б), 3 июля – в Красный Октябрь (ул. Комсомольская, 23), 5 июля – в Мыслец (ул. Вокзальная, 2а), 11 июля – в Нижнюю Кумашку (ул. Луговая, 29) и 5 июля – в Русские Алгаши (ул. Октябрьская, 8).

В городе такой пункт вновь будет работать 8 июля на центральной площади.

В «пунктах здоровья» каждый может бесплатно, без предъявления полиса ОМС, но по паспорту или другому документу, удостоверяющему личность, измерить артериальное, внутриглазное давление, рост, вес, сдать кровь на сахар и холестерин, сделать ЭКГ, получить консультацию терапевта и некоторых узких специалистов.