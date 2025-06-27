От общения с аферистами жители теряют миллионы. Как этого избежать?

Завершается июнь… А значит, можно анализировать итоги первого полугодия 2025 года. Со своей профессиональной точки зрения о них рассказал начальник Межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» подполковник полиции Антон Комиссаров.

— Александр Александрович, давайте обозначим основные моменты.

— За первые шесть месяцев года было зарегистрировано 139 преступлений, что на 24,1 % меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Раскрыто почти 70 %. В общей структуре преступности почти половину составляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, еще около трети приходится на преступления против собственности, около 10 % — на экономические составы. Крайне актуальным направлением остается противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационных технологий.

— Какой самый популярный способ обмана?

— Эта схема аферистов по получению доступа к аккаунту человека на «Госуслугах». Причем потерпевший дает его злоумышленникам добровольно, будучи введенным в заблуждение под разными предлогами. Одни из самых популярных – это продление договора оператора сотовой связи, замена счетчиков электроснабжения или водоснабжения, перерасчет пенсии, начисление всяких социальных выплат, субсидии и тому подобное. Несмотря на сообщение с портала госуслуг о том, что код никому нельзя передавать, люди всё равно называют его мошенникам.

Этот код позволяет авторизоваться на портале, учетная запись блокируется, а дальше начинается мнимая активность. Людям прилетает множество запросов, в том числе на получение кредитов. Как правило, минут через 5-10 жертве мошенников перезванивает мнимый сотрудник службы безопасности или сотрудник полиции, центробанка и говорит о том, что сейчас в режиме реального времени наблюдают, что произошла, во-первых, блокировка, во-вторых, на гражданина сейчас оформляются кредиты, и чтобы предотвратить эти финансовые операции, нужно срочно бежать в банк или оформить онлайн кредит, то есть якобы опередить мошенников и денежные средства отправить на «безопасный» счет, чтобы их условно спасти. На самом деле всё это является уловкой, никаких «безопасных» счетов не существует. Более того, когда деньги вы сняли со счетов, они находятся у вас в руках — безопаснее уже некуда, переводить их больше никуда не нужно.

Из 446 миллионов рублей, а именно такую сумму жители Чувашии потеряли в 2025 году после общения с аферистами, данный способ обмана занимал лидирующие позиции – почти 50 %.

— Многие считают, что здесь работает социальная инженерия, психологи работают. Так ли это?

— Здесь работают такие люди, которые совершают преступления довольно длительное время. Они уже знают, на что граждане реагируют, их схемы настолько отлажены, что всё выглядит логично,

На любой вопрос они готовы ответить.

Людей запугивают. Наиболее популярная схема запугивания: «денежные средства, которые у вас сейчас есть, пойдут на финансирование терроризма, военной операции против нас и, соответственно, вы будете обвинены в госизмене. Но мы можем якобы помочь, можно отменить операцию, действуйте как мы скажем, тогда вы избежите ответственности.

Если вы кому-то скажете, то мы не сможем вам помочь».

— Как же человек может понять, что сейчас в отношении него будут совершаться мошеннические действия?

— Во-первых, должен насторожить звонок с незнакомого номера, тем более если звонок поступает через мессенджер. Особенно если на аватарке находится герб или человек в форме, или логотип банка. Мы рекомендуем вообще не брать трубку.

Если вы ответили на звонок и заподозрили, что вам звонят злоумышленники, закончите разговор. Ни в коем случае не нужно в спешке выполнять требования собеседника, кем бы он ни представился. А представиться мошенники могут кем угодно, используя для этого возможности искусственного интеллекта.

Они активно используют дипфейк как инструмент. В открытых источниках ищут информацию о потенциальной жертве, ее работе и руководителе. В мессенджере от имени начальника с его фотографией на аватарке или даже по видео, пропущенному через нейросеть, звонят подчиненному и сообщают о проведении некой операции спецслужбами. После этого перезванивает псевдосотрудник ФСБ либо другого правоохранительного органа, говорит, что сейчас проводится спецоперация по поимке мошенников, банковских служащих, да кого угодно (фантазия здесь безгранична), и потенциальной жертве нужно безусловно выполнять все действия. То есть нужно сейчас пойти в банк, получить кредит и перевести деньги на счет, который продиктуют аферисты. Не имея оснований не доверять своему начальнику, человек выполняет указания, не проверив информацию и никому не сообщив о странном звонке. Позже практически каждый говорил, что знал о такой схеме, но собеседник был настолько убедителен, что потерпевший всерьез испугался за свои сбережения.

— Какие еще способы обмана активно используют преступники, чтобы похитить деньги граждан?

— Другой актуальной схемой остается предложение заработка на инвестициях. На фоне скачущего курса валют такой прием стал привлекать мошенников куда больше, чем обычно.

В социальных сетях, мессенджерах или через сайты знакомств неизвестные рассказывают об их беззаботной жизни путем участия в инвестировании на каких-либо биржах. Жертву уговаривают вложить 5-10 тысяч рублей, дают «попробовать на вкус» мнимый успех и вывести небольшую сумму на карту. Человек, убежденный в том, что схема работает, вновь вкладывает свои деньги, думая, что переводит на счет своего кошелька. Но на самом деле деньги уже в руках аферистов, а баланс в личном кабинете ему рисуют. Дальше начинается тотальная выкачка денег под предлогом внесения страховки и комиссий за вывод выигрыша и заканчивается только тогда, когда взять с жертвы уже нечего.

Если в случае с госуслугами, о чем я говорил ранее, мошенничество длится, как правило, 2-3 дня, то на инвестициях человека могут вести полгода и год и за это время выкачать десятки миллионов рублей.

— Кроме такого способа защиты от мошенников, как прервать общение и положить трубку, что Вы еще можете посоветовать?

— Напомню, что у граждан России есть возможность оформить самозапрет на оформление кредитов. Данная опция должна помочь обезопасить от мошенников. Человек, подавший заявление о добровольном отказе от возможности заключать договоры потребительского кредитования, больше не будет опасаться, что кто-то без его ведома получит кредит на его имя. С 1 марта 2025 года установить самозапрет можно с помощью специального сервиса на Едином портале государственных услуг.

— А какой средний возраст потерпевших от мошенников?

— Многие считают, что в числе обманутых оказываются в основном бабушки и дедушки. Это глубокое заблуждение. Возраст потерпевших варьирует от 8 до 80 лет.

Если со взрослыми всё понятно,то детям (речь в основном о любителях онлайн-игр) аферисты предлагают помощь в приобретении виртуальной валюты или предметов. Для этого просят предоставить информацию с банковских карт родителей или выполнить ряд действий, используя телефон взрослых. В итоге родители лишаются своих накоплений или через некоторое время узнают, что на них оформлен кредит. Следует поговорить со своими детьми и предупредить их о недопустимости передачи конфиденциальной информации посторонним лицам. А чтобы маленькие игроманы не смогли втихую обогатить мошенников, храните наличность и банковские карты там, где они будут недоступны для детей, не озвучивайте данные карт и пароль от телефона. И, конечно, установите с ребенком доверительные отношения, чтобы в случае потенциальной опасности он обязательно рассказал вам о ней.

Также подросткам нужно объяснять и рассказать, кто такие дропы. Ведь нередко злоумышленники используют подростков, чтобы вывести денежные средства, добытые преступным путем. Дропперы (или дропы) — это подставные лица, которые задействованы

в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт россиян.

На дропперов оформляются банковские карты (дроп-карты), через которые телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают украденные с других банковских карт средства. Далее деньги зачисляются на другой «пластик» или же через спецсервисы конвертируются в криптовалюту. Часто дропперами становятся молодые люди. Защитить подростков можно за счет повышения финансовой грамотности, бесед родителей и педагогов с пояснением возможных последствий. Необходимо разъяснять несовершеннолетним, что легкомысленное отношение к финансовым инструментам может стоить очень дорого.

— Каким вы видите путь к снижению ИТ-преступлений?

— Уверен, что главное здесь — повышение финансовой грамотности населения. Да, безусловно, государство применяет свои инструменты по защите от аферистов, но всё же человек сам должен обладать некими знаниями, чтобы вовремя сориентироваться в ситуации, дать ей трезвую оценку, а не в испуге следовать словам неизвестных с того конца линии. «Предупрежден – значит вооружен» — этот лозунг актуален и теперь.

Мы понимаем, что за сухими цифрами стоят личные трагедии людей, лишившихся многолетних накоплений, попавших в долговую кабалу. Поэтому проводим масштабную профилактическую работу, чтобы предупредить жителей Шумерлинского муниципального округа о существующей угрозе стать жертвами мошенников.

В целом, подводя итог, могу сказать, что избежать финансовых потерь от общения с мошенниками, можно довольно простыми способами: не общаться с незнакомцами, кем бы они ни представились; не переводить деньги на счета, которые вы сами не открывали; не проходить по неизвестным ссылкам, в том числе вроде «проголосуй за моего ребенка»; хранить в тайне от других реквизиты банковских карт.

Добавлю, что аккаунты ваших близких могут взломать даже после безобидного, на первый взгляд, голосования, к примеру, за детский рисунок. Потом со взломанного аккаунта приходит сообщение о просьбе одолжить денег до завтра. В данном случае ничего сразу переводит не нужно, а нужно звонить лично на номер телефона и выяснять, действительно ли нужна помощь.

Пресс-служба МВД по Чувашии.