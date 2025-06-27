Олег Николаев: Чувашия создает условия для бизнеса любого масштаба – от стартапов до промышленных гигантов

В рамках Чувашского экономического форума обсудили инвестиционный потенциал: от стартапов до тяжелой промышленности.

В столице Чувашской Республики состоялся деловой завтрак «Чувашия. Карта инвестиций: от стартапов до тяжелой промышленности», собравший представителей федеральных и региональных властей, а также ключевых фигур банковского сектора и руководителей предприятий. Мероприятие было посвящено обсуждению инвестиционного климата региона, перспективных направлений и мер поддержки для потенциальных инвесторов.

В деловом завтраке приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, Председатель ПАО «Банк ПСБ» Пётр Фрадков, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по финансовому рынку Анатолий Аксаков, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

«Правительство Чувашской Республики разработало комплексный подход к развитию экономики, опираясь на поддержку крупного, среднего и малого бизнеса, а также микропредприятий и самозанятых. Одним из эффективных направлений является инициативное бюджетирование. За последние пять лет реализовано 5 218 таких проектов, а в этом году будет реализовано еще 1 555 проектов. Республика активно использует различные инструменты поддержки крупных предприятий, включая региональные программы, кластерные инициативы и индивидуальные программы социально-экономического развития для малого и среднего бизнеса. При этом мы уделяем внимание как регистрации бизнес-идей, оценке возможностей их реализации, так и дальнейшему сопровождению на всех этапах развития. Благодаря этому количество форм малого и среднего бизнеса в республике увеличилось в 2,5 раза. Мы продолжим развивать предпринимательскую активность, привлекать инвестиции и создавать благоприятные условия для роста всех секторов экономики, используя налаженные каналы взаимодействия и поиск новых подходов», — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Как отметили организаторы, тема мероприятия выбрана неслучайно. За период с 2020 по 2024 год в Чувашской Республике было реализовано 653 инвестиционных проекта, а сумма внебюджетных инвестиций составила внушительные 19,6 млрд рублей. Эти цифры подчеркивают активное взаимодействие властей региона с инвесторами, предлагая перспективные площадки, платформы и обеспечивая всестороннюю поддержку на федеральном и региональном уровнях.

Участники делового завтрака обсудили широкий круг вопросов, касающихся инвестиционных стратегий и финансовых инструментов, доступных для российских инвесторов в текущей экономической ситуации. Особое внимание было уделено мерам поддержки для стартапов, наиболее перспективным нишам в экономике региона, а также способам масштабирования идей и разработок малых компаний.

Чувашия сохраняет статус одного из самых привлекательных регионов Приволжского федерального округа для инвестиций, активно поддерживая проекты в промышленности и сельском хозяйстве. Отдельно был затронут промышленный потенциал региона, где ключевую роль играет химическая отрасль. Были рассмотрены вопросы взаимодействия «Химпрома» с малым и средним бизнесом, планы по выходу на новые рынки сбыта и наиболее эффективные меры поддержки промышленного производства.

«Чувашия в последние несколько лет неизменно входит в топ-5 регионов с наименьшим административным давлением на бизнес. Добиться такого результата удалось благодаря личной вовлеченности Главы республики Олега Алексеевича Николаева, руководителей федеральных органов контрольно-надзорной деятельности, нашему плотному взаимодействию с Уполномоченным по правам предпринимателей в Чувашии. Такой подход благоприятно сказывается на инвестиционном климате в республике», — пояснил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Значительное внимание было уделено развитию туристического потенциала Чувашии и привлечению инвестиций в сферу туризма и гостиничного бизнеса. Обсуждались незаполненные ниши и форматы сотрудничества, способствующие созданию современной гостиничной инфраструктуры.

Также поднимались вопросы развития комфортной городской среды, создания инфраструктуры для детей и спорта, а также сложности, с которыми сталкиваются производители малых архитектурных форм и игрового оборудования. Представители стартапов поделились опытом запуска производства и планами по его расширению, сохраняя при этом культурный код своей продукции.

Важной темой стала стратегия развития машиностроительной отрасли Чувашии, направленная на поддержание технологического суверенитета региона.

В завершение мероприятия состоялась церемония награждения трёх чувашских компаний: ООО «Престиж», ООО «Чебоксарская фабрика дверей Плюс», ООО «Европрибор», вошедших в ТОП-100 Всероссийского рейтинга малого и среднего бизнеса «Индекс», что стало ярким подтверждением успеха и динамичного развития бизнеса в республике.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.