Об изменениях в тарифах – в прямом эфире ЦУР Чувашии

26 июня 2025 года в прямом эфире Центра управления регионом в сообществе «Чувашская Республика» министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Максимов и руководитель Государственной службы региона по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров обсудили предстоящие изменения в тарифах на коммунальные услуги.

С 1 июля жителей республики ждет плановое повышение тарифов. Сергей Егоров пояснил, что рост тарифов связан с необходимостью модернизации изношенной инфраструктуры и реализацией инвестиционных программ, для семей с низким уровнем дохода предусмотрены субсидии и льготы. Владимир Максимов отметил, что за последний год удалось отремонтировать значительное количество объектов коммунальной инфраструктуры благодаря инвестициям. Однако износ сетей остается высоким, и это влияет на стоимость услуг для потребителей.

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