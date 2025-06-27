В лагерях будут квотировать места для детей с инвалидностью и ОВЗ

По поручению Главы Чувашии Олега Николаева Кабмин республики 20 июня утвердил порядок обеспечения квот для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в государственных и муниципальных организациях отдыха детей и их оздоровления.

Квота на отдых для этой категории детей устанавливается впервые. В пришкольных лагерях квота составит 50 % от числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в образовательной организации, для загородных лагерей – 1 % от общего количества мест. Квота будет устанавливаться ежегодно до 1 февраля, что обеспечит стабильность и планирование для организаций, занимающихся отдыхом детей.

Появление такого документа — значительный шаг к социализации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество. Это позволит не только обеспечить их своевременный отдых и оздоровление, но и активно вовлечь в коммуникации и деятельность со сверстниками.

Источник: cap.ru.