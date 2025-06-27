Введена административная ответственность за продажу детям энергетиков

Федеральным законом от 07.06.2025 г. № 149-ФЗ в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях введена статья 14.16.1, которая предусматривает ответственность за нарушение запрета продажи безалкогольных тонизирующих напитков (в том числе энергетических) несовершеннолетним.

Продажа энергетиков несовершеннолетним теперь влечет наложение штрафа: на физических лиц – от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб., на должностных лиц – от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., на юридических лиц – от 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Напомним, что запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков введен с 1 марта 2025 года. В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем совершеннолетия продавец вправе потребовать у покупателя документ, позволяющий установить его возраст. Продавец обязан отказать покупателю в продаже безалкогольных тонизирующих напитков, если в отношении покупателя имеются сомнения в достижении им совершеннолетия и документ, позволяющий установить его возраст, не представлен. Данный запрет обусловлен бесконтрольным приобретением и употреблением несовершеннолетними данных напитков, что наносит вред их здоровью, а также формирует зависимость от них.

Дела об указанных административных правонарушениях относятся к подведомственности органов внутренних дел (полиции), а также контрольно-надзорных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Закон вступил в силу 7 июня 2025 года.

Пресс-служба Шумерлинского районного суда.