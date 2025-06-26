Чувашия увеличила капитализацию Фонда развития промышленности и делает упор на машиностроение

Капитализация Фонда развития промышленности с 2021 года увеличилась более чем в 2 раза, и поддержка промышленности по поручению Главы Чувашии Олега Николаева будет продолжать расти. Такое заявление озвучено на Чебоксарском экономическом форуме.

«Сегодня региональный ФРП стал эффективным инструментом поддержки промышленности республики. Капитализация Фонда по итогам прошлого года составила свыше 4 миллиардов 700 миллионов рублей. По сравнению с 2021 годом рост вдвое. Есть большая вероятность, что в конце года капитализация будет еще увеличена», — прокомментировал заместитель председателя Кабинета Министров Чувашии Дмитрий Краснов.

В рамках XV Чебоксарского экономического форума прошел круглый стол «Технологический суверенитет и новые возможности роста Чувашии». В нем приняли участие представители власти, предприятий и эксперты.

Среди обсуждаемых тем — стратегия машиностроительного кластера Чувашии до 2030 года. Сегодня ассоциация объединяет 22 организации. К 2030 году число участников кластера планируется увеличить до 40.

«Планируется реализация значимых инвестиционных совместных кластерных проектов. Например, по выпуску вилочных погрузчиков, коммунальной многофункциональной техники, специализированного трактора для хмелеводства. Ожидается, что общий объем инвестиций составит более 2 миллиардов рублей, а выручка по всем проектам к 2030 году — 15,5 миллиардов рублей. Будет создано около 400 новых рабочих мест», — отметил министр промышленности и энергетики Чувашии Сергей Лекарев.

«Стратегия машиностроительного кластера нужна для понимания того, какие еще производства можно локализовать в Чувашии, где есть потенциальные ниши для инвесторов. Задача сделать так, чтобы максимальное количество комплектующих и деталей для наших машиностроительных предприятий производились здесь же в Чувашии, чтобы кластер обеспечивал себя всем необходимым и наращивал объемы для выхода на внешние рынки», — пояснил вице-премьер Дмитрий Краснов.

Претворять в жизнь крупные инвестиционные проекты помогает Фонд развития промышленности Чувашии. Он дает льготные займы под минимальный процент. Увеличение его капитализации как раз позволит большему числу предприятий модернизировать и расширять производства, в том числе импортозамещающей продукции.

Поддержка оказывается по 11 программ. При помощи Фонда в Чувашии уже реализованы более 50 инвестиционных проектов на сумму более 2,5 миллиардов рублей. И в этом году работа продолжается.

Отметим, среди участников машиностроительного кластера — и участники федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Проект помогает предприятиям оптимизировать производственные процессы.

Уже 68 организаций Чувашии получили поддержку в рамках «Производительности труда». Подать заявку на участие в федеральном проекте можно на платформе производительноть.рф, пройдя предварительную регистрацию в личном кабинете.



Минэкономразвития Чувашии.