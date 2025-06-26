Чувашия намерена делать ставку на экспорт креативных индустрий

Трансформацию внешнеэкономических связей регионов обсудили за круглым столом в рамках Чебоксарского экономического форума.

На рост объёмов в другие страны могут повлиять креативные индустрии, отмечают эксперты. Руководитель Лаборатории креативных индустрий Московской школы управления Сколково Лидия Рой привела успешные примеры. Так, в одной из стран, выросли продажи велосипедов, кроссовок и напитков после выхода сериала. А крупная компания в другой стране показала чистую выручку 21,4 миллиардов евро благодаря активному продвижению поп-айдолов.

Чебоксарский разработчик онлайн-сервисов «Лайм Эйч Ди» запустил приложение, с помощью которого можно смотреть ТВ, на рынок двух десятков стран Северной Африки и Ближнего Востока: Алжир, Бахрейн, Египет, Палестина, Израиль, Иордания, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Тунис и Йемен. Новый сервис позволяет смотреть 90 популярных телеканалов Египта.

«Это один из успешных примеров экспорта креативных индустрий из Чувашии. Мы переориентировались на Восток. И именно здесь продукция креативных индустрий из нашей страны востребована. На данный момент большим спросом пользуется продукция машиностроительного комплекса, химия, продовольственные товары из Чувашии, но наши предприниматели готовы еще больше включиться и в экспорт товаров креативных индустрий. Они имеют высокую добавленную стоимость и легко масштабируются, особенно в онлайн-среде. С выходом на внешние рынки поможет господдержка в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Будем использовать все инструменты для продвижения продукции», — отметил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики Дмитрий Краснов.

Креативную экономику называют одним из самых быстрорастущих секторов. Эксперты подчёркивают, что механизмами для роста продаж становятся оригинальный контент, желание подражать стилю и бренду, модные тенденции.

Напомним, что для поддержки экспорта в 2025 году по поручению Главы Чувашии Олега Николаева в республике будет апробирована новая мера – «экспортный кешбэк». В республиканском бюджете на предоставление этой субсидии предусмотрено 5 млн рублей.



Минэкономразвития Чувашии.