МЧС Чувашии дало разъяснение о сообщениях об опасности атаки БПЛА

С утра 13 июня многим жителям Чувашии стали приходить смс-сообщения от РСЧС — Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций — об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), что, конечно же, не могло не встревожить и не вызвать вопросы.

Министерство Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям разъясняет:

Если на ваше мобильное устройство поступило сообщение РСЧС об объявлении опасности атаки БПЛА, то это означает, что вблизи границ республики возможно нахождение БПЛА. Все службы приводятся в режим повышенной готовности.

Данный сигнал не является следствием непосредственной атаки на территорию Чувашской Республики и не влияет на нормальную жизнедеятельность населения. При получении сообщения следует сохранять спокойствие и следить за информацией на официальных каналах Правительства Чувашской Республики и МЧС.

В случае угрозы непосредственного применения БПЛА будет запущена региональная (муниципальная) система оповещения, дальнейший порядок действий будет размещен на официальных интернет-ресурсах.

Основные рекомендации при атаке БПЛА

При обнаружении БПЛА необходимо незамедлительно сообщить по телефону 112.

Если вы на улице, то немедленно покиньте открытое пространство — осколки разлетаются на десятки метров. Укройтесь в здании, если укрытия нет — лягте на землю, закройте голову руками.

Если вы в автомобиле или транспорте, то остановитесь, заглушите двигатель и покиньте салон — стекла не защитят от осколков. Переместитесь в ближайшее укрытие. Берите документы, только если они под рукой — не тратьте время на поиски.

Если вы в здании, то отойдите от окон, т.к. разбитое стекло представляет наибольшую опасность. Заранее определите безопасную зону (ванная, кладовая или коридор между несущими стенами).

Не пользуйтесь лифтом — при повреждении электросетей можно застрять.

Не снимайте происходящее на телефон — враг может использовать эти данные для новых атак.

Не поддавайтесь панике, в местах скопления людей сохраняйте спокойствие и следуйте указаниям сотрудников безопасности.

Не приближайтесь к обломкам БПЛА ближе 100 метров — возможна детонация или токсичное заражение.

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Как пишет издание «Коммерсант», в 12 регионах России действуют законодательные нормы, позволяющие привлекать к ответственности местных жителей и СМИ за публикацию в сетях последствий ударов украинских беспилотников. Ответственность ввели власти Адыгеи, Калмыкии, Владимирской, Тверской, Ивановской, Ленинградской, Курской, Калужской, Тульской, Волгоградской и Астраханской областей, Санкт-Петербурга. В Рязанской и Ростовской областях штрафы установлены, однако сам запрет местные власти еще не вводили.

Размер первого штрафа для физлиц в основном составляет от 1 до 5 тыс. руб., для юридических — от 50 до 200 тыс. руб. Но есть и исключения: например, в Волгоградской области юрлицам может сразу грозить санкция в размере до 1 млн руб.

Последствия ударов — это критически важная информация для организаторов нападения. По ним они оценивают не только результат своей работы, но и планируют будущие атаки.