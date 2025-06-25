Проект «Десант поддержки» продолжает свою работу, оказывая всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям

Проект, инициированный Главой Чувашии Олегом Николаевым, направлен на поддержку участников специальной военной операции и их семей, помогая им вернуться к привычной жизни после пережитых трудностей. 26 июня «Десант поддержки» примет граждан в Яльчикском муниципальном округе.

Особый акцент сделан на индивидуальной работе с каждым участником СВО и членами его семьи. Выездная команда специалистов проведёт индивидуальные консультации: примут граждан по правовым вопросам; помогут в оформлении необходимых документов и в решении юридических проблем, с которыми сталкиваются семьи защитников Отечества.

В составе выездных групп опытные юристы, адвокаты, сотрудники центров занятости, служб социальной защиты и специалистов других ведомств, готовых оказать квалифицированную помощь и поддержку участникам спецоперации и членам их семей.

С графиком выездов проекта «Десант поддержки» можно ознакомиться на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики.



Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики