Олег Николаев вручил государственные награды выдающимся жителям республики

Глава Чувашской Республики Олег Николаев вручил государственные награды выдающимся жителям Чувашии. Среди них – работники электроэнергетической отрасли, сельского хозяйства, сферы обслуживания, деятели культуры, здравоохранения, учителя, экономисты, лесоводы, родители многодетных семей, а также жители республики, отличившиеся при спасении погибавших граждан. Все они внесли весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашии.

Глава Чувашской Республики Олег Николаев поблагодарил награжденных за их вклад в достижения республики, результативный труд и жизненную позицию.

«Все достижения нашей республики стали возможны благодаря таким людям, как вы, которые самоотверженно трудятся на благо Чувашии. Именно ваш вклад является основой этих успехов. Особая гордость — медаль «За спасение погибавших» Надежде Цветковой, многодетной маме, которая, не раздумывая, бросилась спасать детей на Волге. Благодаря её смелости и решительности были сохранены две жизни. Указ о награждении подписал Президент Владимир Владимирович Путин. Спасибо за ваш труд, отвагу и любовь к родной земле», — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Справочно:

Государственные награды Российской Федерации:

Светлана Васильевна Хурулёва, многодетная мать – звание «Мать-героиня»;

Снежана Вячеславна и Алексей Николаевич Кузьмины, многодетные родители, г. Новочебоксарск – орден «Родительская слава»;

Алексей Николаевич Лебедев, начальник лаборатории АО «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени;

Владислав Вячеславович Костин, генеральный директор АО «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Любовь Григорьевна Макеева, первый заместитель генерального директора акционерного общества «ВНИИР-Прогресс», г. Чебоксары – Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени;

Надежда Ивановна Цветкова, г. Чебоксары – Медаль «За спасение погибавших»;

Владимир Владимирович Дубов, главный врач «Республиканской психиатрической больницы» – Медаль Луки Крымского;

Оксана Геннадьевна Рындина, заведующая отделением «Республиканской психиатрической больницы» – Медаль Луки Крымского;

Венера Юрьевна Ильина и Максим Владиславович Павлов, многодетные родители г. Чебоксары – Медаль ордена «Родительская слава»;

Лариса Михайловна Анисимова, многодетная мать, г. Канаш – Медаль ордена «Родительская слава»;

Светлана Анатольевна Квартальная, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко» – Почётная грамота Президента Российской Федерации;

Олег Юрьевич Мочалов, начальник сектора опытно-конструкторского бюро гражданской продукции АО «Научно-производственный комплекс «ЭЛАРА» им.Г.А. Ильенко» – благодарность Президента Российской Федерации.

Государственные награды Чувашской Республики:

Петр Николаевич Никифоров, председатель СХПК «Красное знамя», Батыревский муниципальный округ – Медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой»;

Екатерина Валентиновна Малова, начальник организационного отдела Управления пресс-службы и протокола Администрации Главы Чувашской Республики – почетная грамота Чувашской Республики;

Татьяна Васильевна Бахтина, артист-вокалист (солист) – ведущий мастер сцены Чувашского государственного театра оперы и балета – почетное звание «Народный артист Чувашской Республики»;

Геннадий Васильевич Козлов, член регионального отделения «Союз художников Чувашии» Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», директор Чувашского государственного художественного музея – почетное звание «Народный художник Чувашской Республики»;

Михаил Борисович Кошкин, начальник Канашской районной станции по борьбе с болезнями животных – почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Чувашской Республики»;

Геннадий Юрьевич Васильев, генеральный директор – главный врач АО «Санаторий «Чувашия», врач скорой медицинской помощи «Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи» – почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики»;

Ирина Егоровна Петрова, заведующий общепсихиатрическим отделением для обслуживания детского населения – врач-психиатр детского бюджетного учреждения Чувашской Республики «Республиканская психиатрическая больница» – почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики»;

Лариса Яковлевна Семенова, врач-невролог терапевтического отделения № 2 «Больницы скорой медицинской помощи» – почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики»;

Татьяна Владимировна Тихонова, мастер леса Сорминского участкового лесничества «Опытное лесничество» – почетное звание «Заслуженный лесовод Чувашской Республики»;

Владимир Иванович Козлов, тракторист ООО «Победа», Яльчикский муниципальный округ – почетное звание «Заслуженный механизатор Чувашской Республики»;

Антонина Анатольевна Трофимова, медицинская сестра процедурного отделения хирургии глаукомы Чебоксарского филиала «МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова» – почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики»;

Наташа Валерьяновна Спиридонова, гример-постижер Чувашского государственного ордена Трудового Красного Знамени академического драматического театра им. К.В. Иванова – почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики»;

Андрей Николаевич Садюков, директор Чебоксарской детской художественной школы № 4 им. Э.М. Юрьева – почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики»;

Галина Юрьевна Алексеева, оператор машинного доения СХПК им. Суворова, Моргаушский муниципальный округ – почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашской Республики»;

Ольга Александровна Антонова, рабочий ООО «Зеленый город» – почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики»;

Алексей Иванович Серебряков, директор АО «Дирекция по строительству и эксплуатации гаражных хозяйств» – почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики»;

Антонина Васильевна Селиванова, учитель средней общеобразовательной школа № 1 Батыревского муниципального округа – почетное звание «Заслуженный учитель Чувашской Республики»;

Анна Анатольевна Леонтьева, финансовый директор АО «Специализированный застройщик «Инвестиционно-строительная компания – «Честр-Групп» – почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики»;

Эльвира Ильинична Смирнова, мать пятерых детей, Яльчикский муниципальный округ – знак материнской славы Чувашской Республики «Анне»;

Наталья Олеговна Егорова, начальник отдела правовой работы Министерства природных ресурсов и экологии Чувашии – знак отличия «За безупречную государственную гражданскую службу Чувашской Республики»;

Людмила Анатольевна Боредская, главный специалист-эксперт Шихабыловского территориального отдела администрации Урмарского муниципального округа Чувашии – знак отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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