Разыграны награды Республиканского фестиваля «Спортивная семья» на призы Главы Чувашии

В рамках проекта Главы Чувашии Олега Николаева «Яркое лето Чувашии» и в преддверии Дня Республики прошел Республиканский фестиваль «Спортивная семья».

Участниками стартов на базе стадиона «Олимпийский» стали самые спортивные семеи нашего региона. В течение соревновательного дня были определены самые спортивные семьи в трех группах – папа и мама с ребенком до 9 лет, с мальчиком или девочкой 10-12 лет.

По результатам общекомандного зачета среди семей с детьми до 9 лет «золото» выиграла семья Алексеевых из Красноармейского муниципального округа, «серебро» – у Порядковых из Комсомольского округа.

В группе семей с мальчиком 10-12 лет на вершине пьедестала почета расположилась семья Нестеровых из Ядринского муниципального округа, на второй строчке турнирной таблицы оказалась семья Семеновых из Цивильского муниципального округа, третье место – у Тимофеевых – представителей Новочебоксарска.

Победителями среди семей с девочкой 10-12 лет стала семья Политовых из Вурнарского муниципального округа, второе место – у Тимофеевых из Новочебоксарска, третье – у семьи Рубцовых из Батыревского округа.

Победители и призеры в отдельных видах программы:

Семьи с детьми до 9 лет:

Легкоатлетическая эстафета: 1. Алексеевы (Красноармейский МО). 2. Порядковы (Комсомольский МО).

Дартс: 1. Алексеевы (Красноармейский МО). 2. Порядковы (Комсомольский МО).

Комбинированная эстафета: 2. Порядковы (Комсомольский МО). 2. Алексеевы (Красноармейский МО).

Комплекс ГТО: 1. Алексеевы (Красноармейский МО). 2. Порядковы (Комсомольский МО).

Семьи с мальчиком 10-12 лет:

Легкоатлетическая эстафета: 1. Нестеровы (Ядринский МО). 2. Тимофеевы (Новочебоксарск). 3. Семеновы (Цивильский МО).

Дартс: 1. Субботины (Чебоксарский). 2. Нестеровы (Ядринский МО). 3. Глазовы (Канашский МО).

Комбинированная эстафета: 1. Нестеровы (Ядринский МО). 2. Семеновы (Цивильский МО). 3. Тимофеевы (Новочебоксарск).

Комплекс ГТО: 1. Нестеровы (Ядринский МО). 2. Семеновы (Цивильский МО). 3. Мудрецовы (Яльчикский МО).

Семьи с девочкой 10-12 лет:

Легкоатлетическая эстафета: 1. Тимофеевы (Новочебоксарск). 2. Политовы (Вурнарский МО). 3. Ефремовы (Ибресинский МО).

Дартс: 1. Политовы (Вурнарский МО). 2. Федоровы (Урмарский МО). 3. Михайловы (Янтиковский МО).

Комбинированная эстафета: 1. Тимофеевы (Новочебоксарск). 2. Федоровы (Урмарский МО). 3. Михайловы (Янтиковский МО).

Комплекс ГТО: 1. Ефремовы (Ибресинский МО). 2. Политовы (Вурнарский МО). 3. Рубцовы (Батыревский МО).



Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики