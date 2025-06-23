Оказывается бесплатная юридическая помощь

В Чувашии адвокаты продолжают активно оказывать бесплатную

юридическую помощь населению. Особое внимание уделяется юридической

поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

Сегодня более 100 адвокатов задействованы в государственной системе бесплатной юридической помощи. Оплата труда адвокатов осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

В первом квартале 2025 года адвокатами — участниками государственной системы бесплатной юридической помощи оказана юридическая помощь по 95 случаям, охватившим 49 граждан. Значительная часть данной помощи была предоставлена 31 участнику СВО и членам их семей. В 2024 году бесплатная юридическая помощь была оказана 89 участникам СВО и членам их семей.

Госслужба Чувашии по делам юстиции.