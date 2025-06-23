Дополнительные баллы за знак отличия ГТО при поступлении в вуз

Полным ходом идет приемная кампания в вузы, и мы напоминаем будущим абитуриентам важную информацию!

Знаки отличия комплекса ГТО дают дополнительные баллы к итоговой сумме результатов ЕГЭ. Их можно получить не только за золотой знак отличия, но и серебряный и бронзовый. Количество дополнительных баллов определяет каждый вуз отдельно.

Если на момент работы приемной комиссии знак и удостоверение не получены абитуриентом, то можно воспользоваться выпиской из приказа. Ее можно получить в Минспорте Чувашии, позвонив по тел. 56-52-54.

Напомним, на сегодняшний день в муниципалитетах республики созданы 23 площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. По поручению Главы Чувашии Олега Николаева в 2025—2027 годах появятся еще 14 таких площадок.

Отметим, что повышение интереса населения республики к систематическим занятиям физической культурой и спортом является приоритетным направлением Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», цель которой – увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.

Минспорта Чувашии.