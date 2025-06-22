В знак благодарности

Бойцы, выполняющие свой долг в зоне специальной военной операции,

ежедневно ощущают мощную поддержку тыла.

И эта поддержка не остается незамеченной.

11 июня в знак признательности представитель командования и личного состава 104-й гвардейской десантно-штурмовой орденов Кутузова и Суворова дивизии вручил общественные медали «Волонтер. Доброволец» тем, кто неустанно помогает нашим защитникам. Это Валентина Долгова – руководитель волонтерской группы «Группа поддержки ребят», Александр Гяцэ – индивидуальный предприниматель и Виктор Майоров – ветеран ВДВ и член Общественной палаты Шумерлинского округа.

Источник: администрация Шумерлинского округа.