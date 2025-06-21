Нотариусы помогают многодетным семьям

По сложившейся многолетней доброй традиции нотариусы Шумерлинского нотариального округа Ольга Мужикова и Ольга Пасхина организовали благотворительную акцию.

Они подарили детям из пяти многодетных семей сертификаты в сеть магазинов «Детский мир» для приобретения необходимых детских принадлежностей. От имени нотариусов сертификаты семьям вручила директор Шумерлинского КЦСОН Елена Волкова.

«Огромная благодарность Ольге Петровне и Ольге Витальевне за оказанную помощь. Также выражаю искреннюю благодарность Вам, Елена Ильинична, и вашим сотрудникам за то, что всегда готовы прийти на помощь в нужный момент», — поблагодарила одна из многодетных матерей.

Также с детьми и их родителями был проведен тренинг — психолог Елена Александрина обучила приемам для развития навыков коммуникации между детьми и родителями, для гармонизации семейных отношений.

По информации ШКЦСОН.