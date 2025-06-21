За вклад в поддержку бойцов

Во вторник в Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения прошла церемония награждения активистов волонтерского движения.

Глава округа Эдуард Васильев, заместитель председателя Государственного Совета Чувашии Виктор Горбунов и депутат Государственного Совета Сергей Мельников вручили благодарности Валентине Долговой, Татьяне Кошкиной, Ирине Петровой и Алексею Кокушину.

Каждый из награжденных услышал слова искренней благодарности за вклад в поддержку наших ребят, находящихся на передовой.

Источник: администрация Шумерлинского округа.