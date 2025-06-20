Эдуард Васильев: «Результат зависит от инициативы и неравнодушия каждого»

24 июня республика отметит 105-летие образования Чувашской автономии.

Дата приурочена к принятию 24 июня 1920 года декрета «Об Автономной Чувашской области». 105-летие — это не просто историческая веха, а символ устойчивого развития идеи чувашской государственности, в которой каждый муниципалитет играет свою роль.

В преддверии Дня Республики наша газета пообщалась с главой Шумерлинского муниципального округа Эдуардом Васильевым.

Эдуард Михайлович, какими успехами шумерлинцы встречают юбилейную дату? Какие события последних лет Вы отмечаете как наиболее значимые?

Одним из наиважнейших событий прошлого года считаю преобразование двух муниципалитетов в единый округ. Необходимость объединения города и района зрела давно. При поддержке Главы Чувашии Олега Николаева, Кабинета Министров и Госсовета Чувашии в 2024 году исторический момент наконец наступил и с 1 января 2025 года мы живем и работаем в новом статусе.

Объединение двух муниципалитетов не стало случайным: жители села и города уже давно стали большой семьей и теперь органично воссоединились в одну агломерацию. Мы стали единым целым не только территориально, но и в части финансово-экономической составляющей. Теперь мы можем более эффективно распределять ресурсы, строить долгосрочные планы развития.

Объединение двух муниципалитетов не стало случайным: жители села и города уже давно стали большой семьей и теперь органично воссоединились в одну агломерацию. Мы стали единым целым не только территориально, но и в части финансово-экономической составляющей. Теперь мы можем более эффективно распределять ресурсы, строить долгосрочные планы развития. Проанализируйте, как изменилась доходная часть бюджета округа в целом за последние пять лет?

По сравнению с 2020 годом общие доходы округа выросли в 1,6 раза.

Доходная часть бюджета города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа за 2024 год исполнена в сумме 1 млрд 526,8 млн рублей. Объем собственных доходов составил 391 млн рублей. По сравнению с 2020 годом собственные доходы выросли в 1,8 раза, или на 180,5 млн рублей (по городу на 102 млн рублей, по округу на 78,5 млн рублей).

Важно, что деньги работают на людей. Экономическая основа округа укрепляется и у нас появляется больше возможностей.

Доходная часть бюджета города Шумерли и Шумерлинского муниципального округа за 2024 год исполнена в сумме 1 млрд 526,8 млн рублей. Объем собственных доходов составил 391 млн рублей. По сравнению с 2020 годом собственные доходы выросли в 1,8 раза, или на 180,5 млн рублей (по городу на 102 млн рублей, по округу на 78,5 млн рублей). Важно, что деньги работают на людей. Экономическая основа округа укрепляется и у нас появляется больше возможностей. Одним из масштабных проектов модернизации в городе по праву можно считать модернизацию системы теплоснабжения…

Безусловно. Когда почти три года назад мы приступали к реализации проекта, были понятны все риски. Несмотря ни на что, проект был успешно претворен в жизнь. Причём в срок.

Не все верили в успех, но мы справились. Да, были неудобства, почти ежедневно мы сталкивались с какими-то проблемами, но это того стоило. Спасибо Главе Чувашии Олегу Алексеевичу Николаеву и Кабинету Министров за огромную поддержку. Я лично был уверен в своей команде, в помощи республиканского руководства. Благодарю жителей за доверие.

Замена сетей теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных в Шумерле началась в 2018 году. За это время были заменены 12 участков тепловых сетей на сумму более 1,2 млрд рублей. По итогам модернизации теплосетей в 2023—2024 годах на территории города построено 6 блочно-модульных котельных на сумму 471 млн рублей. В 2025 году запланировано строительство еще 3-х блочно-модульных котельных на сумму 243 млн рублей.

Значимость работ трудно переоценить. Благодарные отзывы жителей — тому подтверждение. Подчеркну, что теперь в Шумерле самая современная система теплоснабжения не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. В ближайшие лет 30 и даже более аварийные ситуации на теплосетях нам не страшны.

Реализация проекта будет продолжена и далее. В 2026-27 годах планируется строительство дополнительных сетей. Теперь перед нами стоит задача решить проблему обеспечения жителей качественной водой и мы поэтапно переходим к реализации проекта модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Проект находится на стадии подготовки: пошагово готовится проектно-сметная документация, ведется поиск источников финансирования.

Не все верили в успех, но мы справились. Да, были неудобства, почти ежедневно мы сталкивались с проблемами, но это того стоило. Спасибо Главе Чувашии Олегу Алексеевичу Николаеву и Кабинету Министров за огромную поддержку. Я лично был уверен в своей команде, в помощи республиканского руководства. Благодарю жителей за доверие. Замена сетей теплоснабжения и строительство блочно-модульных котельных в Шумерле началась в 2018 году. За это время были заменены 12 участков тепловых сетей на сумму более 1,2 млрд рублей. По итогам модернизации теплосетей в 2023—2024 годах на территории города построено 6 блочно-модульных котельных на сумму 471 млн рублей. В 2025 году запланировано строительство еще 3-х блочно-модульных котельных на сумму 243 млн рублей. Значимость работ трудно переоценить. Благодарные отзывы жителей — тому подтверждение. Подчеркну, что теперь в Шумерле самая современная система теплоснабжения не только в Приволжском федеральном округе, но и во всей стране. В ближайшие лет 30 и даже более аварийные ситуации на теплосетях нам не страшны. Реализация проекта будет продолжена и далее. В 2026-27 годах планируется строительство дополнительных сетей. Теперь перед нами стоит задача решить проблему обеспечения жителей качественной водой и мы поэтапно переходим к реализации проекта модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Проект находится на стадии подготовки: пошагово готовится проектно-сметная документация, ведется поиск источников финансирования. Один из насущных вопросов, волнующих

шумерлинцев, – благоустройство общественных пространств и дворовых территорий.

шумерлинцев, – благоустройство общественных пространств и дворовых территорий. В период с 2020 по 2024 годы по линии Минстроя Чувашии в городе отремонтировано 55 дворовых территорий на общую сумму 154 млн рублей. 18 дворовых территорий были отремонтированы по линии Минтранса Чувашии на более чем 19 млн рублей.

На сегодня необходимо отремонтировать еще 58 дворов многоквартирных домов на общую сумму порядка 500 млн рублей.

За предыдущие пять лет в Шумерле благоустроено 4 общественных территории на общую сумму 50,6 млн рублей. Теперь это облагороженные пространства для отдыха, активного в том числе.

Благодаря дважды одержанной победе во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» благоустроен городской парк с прилегающей территорией. Общий объем финансирования составил около 221 млн рублей.

На сегодня необходимо отремонтировать еще 58 дворов многоквартирных домов на общую сумму порядка 500 млн рублей. За предыдущие пять лет в Шумерле благоустроено 4 общественных территории на общую сумму 50,6 млн рублей. Теперь это облагороженные пространства для отдыха, активного в том числе. Благодаря дважды одержанной победе во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения» благоустроен городской парк с прилегающей территорией. Общий объем финансирования составил около 221 млн рублей. О подробностях благоустройства городского парка наша газета писала не единожды.

На сегодня шумерлинцы отмечают как

положительные моменты преображения любимого места отдыха, так и недостатки. Прежде всего

жителей волнует судьба недоделанного пруда.

На сегодня шумерлинцы отмечают как положительные моменты преображения любимого места отдыха, так и недостатки. Прежде всего жителей волнует судьба недоделанного пруда. Видимо, при обустройстве дна пруда не была предусмотрена возможность регулярной чистки и контроля уровня воды. На сегодня решение проблемы вижу в строительстве скважины, с помощью которой уровень воды будет регулироваться автоматически. Иного пути решения проблемы, пожалуй, нет.

Переговоры с возможными проектантами нами ведутся. В следующем году проектно-сметная документация будет подгоговлена и проект будет реализован.

Переговоры с возможными проектантами нами ведутся. В следующем году проектно-сметная документация будет подгоговлена и проект будет реализован. Как известно, по итогам всенародного голосования в этом году планируется благоустройство сквера Победы. Какие виды работ определены на данном участке?

В проект входит замена асфальтового полотна, обустройство брусчатки, замена фонарей, лавочек. По итогам аукциона подрядчиком работ определен ИП Горностаев. Сроки выполнения – до конца сентября.

Отмечу, что в этом году из местного бюджета выделяется более 1 млн рублей на газификацию сквера Победы. Работы планируются вестись параллельно с реализацией проекта по благоустройству объекта. В прошлом году наш Вечный огонь был включен в реестр Вечных огней Минобороны России, что дает возможность круглогодичного функционирования объекта, причем на безвозмездной основе.

Отмечу, что в этом году из местного бюджета выделяется более 1 млн рублей на газификацию сквера Победы. Работы планируются вестись параллельно с реализацией проекта по благоустройству объекта. В прошлом году наш Вечный огонь был включен в реестр Вечных огней Минобороны России, что дает возможность круглогодичного функционирования объекта, причем на безвозмездной основе. В последние годы вопросы местного значения помогает решать программа инициативного бюджетирования. Как успешно она реализуется в нашем округе?

Программа инициативного бюджетирования остаётся важным инструментом развития округа. С самого начала запуска программы в республике Шумерлинский муниципальный округ принимает в ней самое активное участие. В 2020—2024 годах в округе совместными усилиями было реализовано 373 проекта на общую сумму 406 млн рублей. На территориях сельских поселений за эти годы программа помогла привести в нормативное состояние более 110 км автомобильных дорог, отремонтировать 43 объекта водоснабжения и водоотведения, благоустроить более 100 общественных пространств. Стоит ли говорить о значимости инициативного бюджетирования для граждан?

В 2025 году по программе запланирована реализация 73 инициативных проектов на территории сельских поселений и 5 проектов в городе. На селе проекты направлены на ремонт автомобильных дорог (30 проектов), ремонт сетей водоснабжения и водоотведения (10 проектов), благоустройство территории (33 проекта). В городе инициативы граждан направлены на благоустройство территорий детских садов, ремонт Дворца детского и молодежного творчества.

Большую часть заявок, инициированных жителями, мы поддерживаем и, по возможности, стремимся реализовать. Благодарю всех неравнодушных шумерлинцев за инициативу.

В 2025 году по программе запланирована реализация 73 инициативных проектов на территории сельских поселений и 5 проектов в городе. На селе проекты направлены на ремонт автомобильных дорог (30 проектов), ремонт сетей водоснабжения и водоотведения (10 проектов), благоустройство территории (33 проекта). В городе инициативы граждан направлены на благоустройство территорий детских садов, ремонт Дворца детского и молодежного творчества. Большую часть заявок, инициированных жителями, мы поддерживаем и, по возможности, стремимся реализовать. Благодарю всех неравнодушных шумерлинцев за инициативу. Проанализируйте статистику жилищного

строительства в разрезе последних пяти лет.

строительства в разрезе последних пяти лет. К уровню 2020 года количество квадратных метров вводимого жилья увеличилось в 1,9 раза. За эти годы в эксплуатацию введено 42,9 тыс. кв. м жилья. За период 2020—2024 годов доля введенного в округе жилья увеличилась на 30 % в общем объеме по Чувашии.

Благодаря республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2023 годы, в Шумерлинском муниципальном округе улучшили жилищные условия 327 граждан, проживающих в 147 квартирах общей площадью 5485,14 кв. м. На данные цели было направлено 213,9 млн рублей из консолидированного бюджета.

С 2020 года 132 семьи, из которых 10 семей многодетные, смогли приобрести новое благоустроенное жилье, воспользовавшись государственной поддержкой на общую сумму 121,5 млн рублей.

За пять лет жилыми помещениями на территории округа обеспечены 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Совместно с Минстроем Чувашии нами подготовлен проект комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами МОПРа, Мира, Дзержинского. Заявка в Минстрой России нами направлена. Надеемся на положительное решение вопроса. Благодаря запуску нового этапа программы переселения граждан появится возможность переселить жильцов из 12 аварийных домов этого микрорайона.

Благодаря республиканской адресной программе «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации» на 2019—2023 годы, в Шумерлинском муниципальном округе улучшили жилищные условия 327 граждан, проживающих в 147 квартирах общей площадью 5485,14 кв. м. На данные цели было направлено 213,9 млн рублей из консолидированного бюджета. С 2020 года 132 семьи, из которых 10 семей многодетные, смогли приобрести новое благоустроенное жилье, воспользовавшись государственной поддержкой на общую сумму 121,5 млн рублей. За пять лет жилыми помещениями на территории округа обеспечены 50 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Совместно с Минстроем Чувашии нами подготовлен проект комплексного развития территории жилой застройки, ограниченной улицами МОПРа, Мира, Дзержинского. Заявка в Минстрой России нами направлена. Надеемся на положительное решение вопроса. Благодаря запуску нового этапа программы переселения граждан появится возможность переселить жильцов из 12 аварийных домов этого микрорайона. Решена ли проблема сноса ветхих домов?

С 2022 года в Шумерле разобрано и снесено более 50 ветхих и аварийных домов. На сегодня с полной ответственностью заявляю, что все аварийные и ветхие дома на территории города ликвидированы.

Каковы объемы работ в сфере дорожного строительства?

За последние годы в округе был проведен капитальный ремонт и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения протяженностью 37,2 км на сумму 333,7 млн рублей.

За счет инициативного бюджетирования проведено строительство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах протяженностью 12,3 км на сумму 17,9 млн рублей (из республиканского бюджета выделено 13,6 млн рублей, из местного бюджета — 3,5 млн рублей, за счет населения — 0,8 млн рублей).

За счет инициативного бюджетирования проведено строительство автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах протяженностью 12,3 км на сумму 17,9 млн рублей (из республиканского бюджета выделено 13,6 млн рублей, из местного бюджета — 3,5 млн рублей, за счет населения — 0,8 млн рублей). По каким адресам в этом году планируется ремонт тротуаров?

Отдельной программы по обустройству тротуаров, к сожалению, нет — тротуары ремонтируются в совокупности с дорожным полотном. В прошлом году шумерлинцы не могли не заметить ремонт тротуара по улице Октябрьской. В течение нынешнего лета «Дортех» работы завершит. Годом ранее была обустроена дорога и часть тротуара по ул. Ленина.

В настоящее время начинается ремонт дорожного полотна от пересечения улиц К. Маркса – Маршала Жукова до ул. Францева. Готовится проектно-сметная документация по ремонту дорожного полотна с прилегающим тротуаром и далее — на участке от ул. Францева – ул. Маршала Жукова до ул. Дзержинского.

В настоящее время начинается ремонт дорожного полотна от пересечения улиц К. Маркса – Маршала Жукова до ул. Францева. Готовится проектно-сметная документация по ремонту дорожного полотна с прилегающим тротуаром и далее — на участке от ул. Францева – ул. Маршала Жукова до ул. Дзержинского. Одним из глобальных проектов последних лет,

реализованных на территории муниципалитета, стала модернизация учреждений образования.

реализованных на территории муниципалитета, стала модернизация учреждений образования. За последние 5 лет в округе проведён капитальный ремонт и модернизация учреждений образования на общую сумму 424,2 млн рублей (сельских школ на 48 млн рублей, школы № 2 – на 41 млн 248 тыс. рублей, школы № 3 – на 91 млн 63 тыс. рублей, школы № 6 – на 60 млн 33 тыс.рублей, гимназии № 8 – на 164 млн 323 тыс. рублей, детского сада № 18 — на 39 млн 18 тыс. рублей, детского сада № 19 – на 11 млн 296 тыс. рублей, «Соснячка» — на 6 млн 609 тыс. рублей, ДШИ № 1 – на 3 млн 955 тыс. рублей).

Цифры впечатляющие! Средства направлены не только на ремонтные работы, но и на внутреннюю наполняемость образовательных учреждений.

В девяти школах округа открыты Центры профильного образования «Точка роста». На эти цели было выделено более 11 млн рублей.

Проведены работы по благоустройству территорий на сумму более 54 млн рублей. В рамках мероприятий антитеррористической безопасности направлено 88 млн рублей.

Это далеко не полный перечень проведенных работ. Сегодня на повестке дня — ремонт фасада школы № 6, благоустройство территорий школ №№ 1, 2 и 6, завершение ремонта детского сада № 19.

Цифры впечатляющие! Средства направлены не только на ремонтные работы, но и на внутреннюю наполняемость образовательных учреждений. В девяти школах округа открыты Центры профильного образования «Точка роста». На эти цели было выделено более 11 млн рублей. Проведены работы по благоустройству территорий на сумму более 54 млн рублей. В рамках мероприятий антитеррористической безопасности направлено 88 млн рублей. Это далеко не полный перечень проведенных работ. Сегодня на повестке дня — ремонт фасада школы № 6, благоустройство территорий школ №№ 1, 2 и 6, завершение ремонта детского сада № 19. В округе заметно обновились и медицинские учреждения. Как развивается система

здравоохранения в целом?

здравоохранения в целом? Медицина в нашем округе идет в ногу со временем. В последние годы в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре отремонтированы поликлиника, пищеблок, отдельные помещения главного корпуса, благоустроена территория, построена вертолетная площадка. Приобретено 8 санитарных легковых автомобилей и 5 специальных автомобилей медицинской службы. Регулярно в учреждение поставляется и новое медицинское оборудование.

В настоящее время за счет средств республиканского бюджета ведется капитальный ремонт городской больницы по ул. Олега Кошевого. На обустройство дорожного полотна и тротуаров к медицинскому учреждению из местного бюджета предусматриваем дополнительное финансирование. Всё для комфорта жителей!

Преображаются врачебные амбулатории и ФАПа и на селе. За последние годы отремонтированы врачебные амбулатории в Нижней Кумашке, Русских Алгашах, Красном Октябре, Егоркино, Туванах.

В 2021 году построен новый ФАП в Яндашах. В этом году ремонтируется здание Ходарской врачебной амбулатории.

На 2027 год запланирован капитальный ремонт ФАПа в Пояндайкино, на 2028 год — в д. Шумерле и в Кабанове.

В 2028 году планируется капитальный ремонт поликлиники и родильного отделения Шумерлинского ММЦ.

В настоящее время за счет средств республиканского бюджета ведется капитальный ремонт городской больницы по ул. Олега Кошевого. На обустройство дорожного полотна и тротуаров к медицинскому учреждению из местного бюджета предусматриваем дополнительное финансирование. Всё для комфорта жителей! Преображаются врачебные амбулатории и ФАПа и на селе. За последние годы отремонтированы врачебные амбулатории в Нижней Кумашке, Русских Алгашах, Красном Октябре, Егоркино, Туванах. В 2021 году построен новый ФАП в Яндашах. В этом году ремонтируется здание Ходарской врачебной амбулатории. На 2027 год запланирован капитальный ремонт ФАПа в Пояндайкино, на 2028 год — в д. Шумерле и в Кабанове. В 2028 году планируется капитальный ремонт поликлиники и родильного отделения Шумерлинского ММЦ. Насколько большое в округе уделяется внимание физкультуре и спорту?

В последние годы благодаря республиканской программе укрепления материально-технической базы учреждений спорта спортивная инфраструктура округа существенно изменилась.

В 2020 году на стадионе «Труд» произведены капитальный ремонт легкоатлетических дорожек и текущие ремонты полов спортивного зала, душевых и раздевальных помещений. В том же году в ФОК «Олимп» произведены капитальный ремонт полов в универсальном зале и текущий ремонт женской душевой и раздевального помещения.

В 2023 году в Торханах при Спортивной школе им. В.Н. Ярды введена в эксплуатацию современная спортивная площадка с футбольным полем.

В 2024 году на стадионе «Труд» осуществлен капитальный ремонт кровли и утепление фасада спортивного зала.

В 2025 году в «Олимпе» по плану производится текущий ремонт душевых и раздевальных помещений, замена оконных блоков в плавательном бассейне.

Отрадно, что в этом году по линии Минспорта Чувашии Шумерля вошла в число шести муниципалитетов республики по обустройству спортивных площадок для сдачи норм ГТО. В нашем городе такой площадкой определена территория гимназии № 8. Здесь будет обустроена современная специализированная спортивная площадка, куда сможет прийти шумерлинец любого возраста для сдачи норм ГТО. Буквально на днях подрядчик приступает к работам по подготовке основания.

В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на территориях муниципалитетов предусмотрено строительство быстровозводимых модульных спортивных объектов. По запросу Минспорта Чувашии мы отправили перечень возможных территорий для реализации проекта в округе.

В 2020 году на стадионе «Труд» произведены капитальный ремонт легкоатлетических дорожек и текущие ремонты полов спортивного зала, душевых и раздевальных помещений. В том же году в ФОК «Олимп» произведены капитальный ремонт полов в универсальном зале и текущий ремонт женской душевой и раздевального помещения. В 2023 году в Торханах при Спортивной школе им. В.Н. Ярды введена в эксплуатацию современная спортивная площадка с футбольным полем. В 2024 году на стадионе «Труд» осуществлен капитальный ремонт кровли и утепление фасада спортивного зала. В 2025 году в «Олимпе» по плану производится текущий ремонт душевых и раздевальных помещений, замена оконных блоков в плавательном бассейне. Отрадно, что в этом году по линии Минспорта Чувашии Шумерля вошла в число шести муниципалитетов республики по обустройству спортивных площадок для сдачи норм ГТО. В нашем городе такой площадкой определена территория гимназии № 8. Здесь будет обустроена современная специализированная спортивная площадка, куда сможет прийти шумерлинец любого возраста для сдачи норм ГТО. Буквально на днях подрядчик приступает к работам по подготовке основания. В рамках Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии на территориях муниципалитетов предусмотрено строительство быстровозводимых модульных спортивных объектов. По запросу Минспорта Чувашии мы отправили перечень возможных территорий для реализации проекта в округе. За последние годы в округе существенно

модернизированы учреждения культуры, что не может не радовать.

модернизированы учреждения культуры, что не может не радовать. Это стало возможным благодаря поддержке Главы Чувашии и правительства республики. Цифры действительно впечатляющие: в округе капитальный и текущий ремонты выполнены в 19 клубно-досуговых учреждениях и библиотеках. В рамках реализации федерального проекта «Культура малой родины» укреплена материально-техническая база 11 культурно-досуговых учреждений на сумму 18,3 млн рублей из консолидированного бюджета.

В 2023 году Шумерлинский муниципальный округ в числе первых в Чувашии был оснащен автоклубом с современным многофункциональным оборудованием. В 2024 году по показателям работы наш автоклуб стал в республике наилучшим — 41 выезд. Данный формат очень востребован жителями отдалённых населённых пунктов, не имеющих клубно-досуговых учреждений.

В последние годы в округе открыты две библиотеки нового поколения — Торханская и Юманайская сельские библиотеки. Фонды библиотек пополнились новыми книгами на сумму более 5 млн рублей. В новых условиях охват населения библиотечным обслуживанием составил 92,6 %, что на 10 % выше среднего показателя по Чувашии. Сегодня рост книговыдачи составляет 34 % в сравнении с 2020 годом.

В последние годы произведены капитальный и текущий ремонты в ДК «Восход», Бреняшском, Саланчикском, Пояндайкинском сельских клубах и в 8 библиотеках округа.

За счет средств бюджета округа капитально отремонтированы кровля и фасад Егоркинского СДК, Туванского КОЦ, Ходарского СДК и Бреняшского клуба, произведен текущий ремонт в студии звукозаписи, в Егоркинском и Юманайском СДК, Краснооктябрьском, Кабановском сельских клубах.

В Шумерлинском муниципальном округе за последние два года построено 2 сельских клуба со зрительными залами по 49 мест: в 2023 году — в Русских Алгашах и в 2024 году в рамках программы инициативного бюджетирования в поселке Мыслец.

Осенью этого года межпоселенческая библиотека (ул. Чайковского, 1) будет открыта как библиотека нового поколения. На эти цели из средств республиканского бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 8 млн рублей. Ремонтные работы уже начались.

По программе инициативного бюджетирования планируется строительство модульного клуба в Больших Алгашах. В востребованности учреждений культуры сомневаться не приходится, поэтому возведение клубов для сельчан — событие архиважное.

В 2023 году Шумерлинский муниципальный округ в числе первых в Чувашии был оснащен автоклубом с современным многофункциональным оборудованием. В 2024 году по показателям работы наш автоклуб стал в республике наилучшим — 41 выезд. Данный формат очень востребован жителями отдалённых населённых пунктов, не имеющих клубно-досуговых учреждений. В последние годы в округе открыты две библиотеки нового поколения — Торханская и Юманайская сельские библиотеки. Фонды библиотек пополнились новыми книгами на сумму более 5 млн рублей. В новых условиях охват населения библиотечным обслуживанием составил 92,6 %, что на 10 % выше среднего показателя по Чувашии. Сегодня рост книговыдачи составляет 34 % в сравнении с 2020 годом. В последние годы произведены капитальный и текущий ремонты в ДК «Восход», Бреняшском, Саланчикском, Пояндайкинском сельских клубах и в 8 библиотеках округа. За счет средств бюджета округа капитально отремонтированы кровля и фасад Егоркинского СДК, Туванского КОЦ, Ходарского СДК и Бреняшского клуба, произведен текущий ремонт в студии звукозаписи, в Егоркинском и Юманайском СДК, Краснооктябрьском, Кабановском сельских клубах. В Шумерлинском муниципальном округе за последние два года построено 2 сельских клуба со зрительными залами по 49 мест: в 2023 году — в Русских Алгашах и в 2024 году в рамках программы инициативного бюджетирования в поселке Мыслец. Осенью этого года межпоселенческая библиотека (ул. Чайковского, 1) будет открыта как библиотека нового поколения. На эти цели из средств республиканского бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 8 млн рублей. Ремонтные работы уже начались. По программе инициативного бюджетирования планируется строительство модульного клуба в Больших Алгашах. В востребованности учреждений культуры сомневаться не приходится, поэтому возведение клубов для сельчан — событие архиважное. Какие требования как руководитель Вы

предъявляете к своим сотрудникам?

предъявляете к своим сотрудникам? Как руководитель я требователен прежде всего к самому себе. От подчиненных требую оперативно реагировать на все поручения. Согласитесь, от исполнительской дисциплины членов команды в конечном итоге зависят благосостояние и комфорт наших граждан.

В администрации муниципалитета работают компетентные специалисты, настоящие патриоты свой малой родины, готовые всецело отдаваться общему делу. Каждый старается вовремя реагировать на современные тенденции, повышать свой профессиональный уровень. Многозадачность, гибкость, мобильность, высокая ответственность – основные качества муниципальных служащих.

Один из основных принципов нашей работы — прислушиваться к мнению друг друга. Только командным решением возможно проанализировать все плюсы, минусы и риски любой поставленной задачи.

Глубоко убежден, что улучшение качества жизни во многом зависит не только от чиновников, но и от инициативы граждан. Результат возможен только тогда, когда мы смотрим в одном направлении, слышим друг друга. Там, где есть инициатива и взаимопонимание, возможно решение и, как следствие, результат.

Ольга Дмитриева.









