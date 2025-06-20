Знаем ли мы, как живут наши соседи? Мы даже не всегда знаем, чем живут люди в соседней квартире. А уж о соседнем муниципальном округе и говорить не приходится. Между тем совсем рядом с нами — в Красночетайском муниципальном округе — кипит насыщенная жизнь. И я как житель Шумерлинского округа была искренне удивлена переменам, которые там происходят.

Экономическим локомотивом округа является Чувашпотребсоюз, а именно его структурное подразделение — Красночетайское райпо, которое играет ключевую роль в жизни муниципалитета. Это не просто торговая организация: это системообразующее предприятие, обеспечивающее занятость, производство продукции, развитие инфраструктуры и высокий уровень обслуживания населения.

Именно на базе Красночетайского райпо 18 июня был организован пресс-тур для журналистов республиканских и муниципальных СМИ. Организатором выступил Чувашпотребсоюз, который отметил важность сотрудничества со средствами массовой информации для популяризации потребительской кооперации и её достижений.

Журналисты посетили современные предприятия Красночетайского райпо, в том числе кафе, магазины и хлебозавод. Все объекты после реконструкции выполнены в едином фирменном стиле под брендом Центросоюза, что повышает узнаваемость и имидж потребительской кооперации.

Местный хлебозавод выпускает более тысячи тонн хлебобулочных и кондитерских изделий в год. А в магазине «Горячий хлеб» всегда можно приобрести свежую и вкусную выпечку, которая только вышла из печи.

Красночетайское райпо активно развивает не только традиционные направления деятельности — торговлю и общественное питание, но и уверенно расширяет спектр своих услуг. Здесь организованы заготовки сельскохозяйственной продукции — закупаются молоко, картофель, овощи, а также запущено производство экструдированного корма для скота. Особое внимание жителей и гостей района привлекает придорожное кафе «Пельменная». Это место стало по-настоящему семейным: здесь можно отведать вкусную, почти домашнюю еду, провести время с близкими и друзьями. На территории кафе обустроена уютная территория для пикника с летними и зимними беседками, мангалами, небольшим фонтаном и спортивной площадкой. Этот уголок отдыха пользуется большой популярностью не только у жителей Красночетайского округа, но и у гостей из соседних районов, в том числе из Шумерли, которые с удовольствием приезжают сюда отдыхать.

Представители СМИ также посетили Аллею Славы, возложили цветы к Монументу Славы в рамках Года защитника Отечества. Также был организован визит в редакцию районной газеты «Наша жизнь» и в парк Победы.

Всё это показывает, что Красночетайский муниципальный округ — не просто сосед, а пример активного, сознательного и планомерного развития, где экономика работает на благо людей, а кооперация становится основой сельской жизни.

В рамках встречи состоялся круглый стол. Медаль Союза журналистов России «За поддержку прессы» была вручена председателю Совета Чувашпотребсоюза Валерию Павлову.

Анна Аношина.







