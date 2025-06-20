Олег Николаев, Глава Чувашии:

«В своём Послании Госсовету я уже обозначал приоритет развития инициативного бюджетирования в городах. Поручил Минстрою совместно с администрациями городских округов и депутатским корпусом представить конкретные предложения по активизации инициативного бюджетирования в городах. Особое внимание — молодёжным инициативам: их идеи и энергия нужны нам для движения вперёд, а также ТОСам».

1 июля стартует конкурсный отбор проектов инициативного бюджетирования на 2026 год.

Глава Чувашии Олег Николаев особо подчеркивает важность ориентации программы на реальные запросы городских жителей. В числе ключевых приоритетов — благоустройство дворовых территорий, модернизация объектов коммунального хозяйства, строительство дорожной сети в частном секторе. Именно по городам ситуация оставляет желать лучшего: несмотря на двукратный рост числа городских проектов в 2025 году, их доля составляет всего 3 %. У сельчан за годы реализации программы инициативного бюджетирования опыта, конечно, накопилось больше, количество проектов из года в год увеличивается.

В текущем году запланированы к реализации 1555 проектов в сельской местности на сумму 3,3 млрд рублей. Наибольшее количество поступивших заявок пришлось на ремонт дорог и развитие сельской инфраструктуры. В городах Чувашии в 2025 году запланирована реализация 48 инициативных проектов на 196 млн рублей. Планируется отремонтировать 7 автомобильных дорог, 35 объектов социально-культурной сферы, по 3 объекта благоустройства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. В Чебоксарах будет реализовано 20 проектов, в Новочебоксарске и Алатыре — по 9, в Канаше и Шумерле — по 5. По примеру села в городах внедрены 7 направлений, по которым можно реализовать инициативные проекты: «Территория спорта», «Детский мир», «Благоустройство», «Развитие инфраструктуры», «Твой выбор», «Удивительная вода», «Наши дороги». Но приоритетными всё же являются два направления, по которым чаще всего жители обращаются в органы местного самоуправления, — это дороги и дворы.

Подготовила Н. Владимирова.