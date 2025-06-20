Вместе можно сделать многое

В деревне Шумерле досрочно сдана спортивная площадка. Её торжественно открыли 18 июня, и это стало хорошим подарком сельчанам и ко Дню Республики, и в год 90-летия Шумерлинского района.

Строительство площадки на улице Энгельса, рядом с клубом, началось в апреле, а уже сейчас на месте пустыря футбольное поле с искусственным покрытием и воротами, беговая дорожка, скамейки. К площадке с качественным ограждением, которое должно выдержать удары мяча, ведет новый тротуарчик, по периметру установлены новые столбы освещения. Еще немного усилий самих жителей деревни — и площадка заиграет новыми красками. Как пояснил нашей газете начальник Шумерлинского территориального отдела Владимир Яргонский, в планах – обустроить на участке между клубом и новой площадкой, в тени деревьев, зону отдыха. Чтобы детвора и взрослые могли играть в футбол в комфортных условиях либо просто совершать пробежки, из бюджетов республики и округа было выделено 6 миллионов рублей, 313 тысяч вложили в реализацию проекта сельчане. Работы выполняло ООО «ОК Строй».

Поздравить шумерлинцев со значимым для деревни событием приехали глава округа Эдуард Васильев, председатель окружного Собрания депутатов Сергей Яргунин и его коллеги по корпусу, члены Общественной палаты округа, предприниматели, депутат Госсовета Чувашии Сергей Мельников. Они поблагодарили жителей за активность и неравнодушие к судьбе своей малой родины. Эдуард Васильев вручил благодарственные письма Владимиру и Сергею Тырлаковым, Денису Шуканову, Дмитрию Федярову, Александру Горюнову, а также представителю подрядчика Тиграну Таманяну. Почетные гости призвали прежде всего юное поколение по полной использовать спортплощадку, при этом бережно относиться к созданному благу. По данным теротдела, в деревне проживают около 100 детей в возрасте до 18 лет, а еще на лето к бабушкам-дедушкам сюда приезжает детвора из других регионов. Так что пустовать спортплощадка никак не может!

«Мы очень благодарны братьям Тырлаковым, которые являются локомотивом жизни поселения. Возглавляя инициативную группу, они со своими помощниками не только генерируют идеи, но и прикладывают усилия, в том числе финансовые, чтобы эти идеи воплотить. Конечно, односельчане поддерживают. Реализацию проектов держит на контроле наш депутат Собрания округа Владимир Кадеев, он наша правая рука», — рассказал Владимир Яргонский.

Между прочим, сельское поселение, которое состоит лишь из одного населенного пункта – деревни Шумерли — и является самым близким к городу и его инфраструктуре, обзавелось уже второй спортивной площадкой. Первая появилась прошлым летом на территории Шумерлинской средней школы, кстати, тоже по программе инициативного бюджетирования. Всего же в 2024 году Шумерлинский территориальный отдел реализовал по программе инициативного бюджетирования 10 проектов на общую сумму 30,3 миллиона рублей — отремонтированы дороги на шести улицах, благоустроен парк Победы, проведены ремонт водопровода по ул. Чапаева и частичная очистка пруда на ул. Кирова. В текущем году инициативы сельчан направлены вновь на ремонт дорог, на ремонт наружных сетей водоснабжения и канализации, на другие насущные нужды.

«Нашей инициативной группе, как и сотрудникам теротдела, отдыхать некогда. Представляете, в этом году в поселении реализуем целых 22 проекта инициативного бюджетирования! Их общая стоимость — 69 миллионов рублей. Все они прошли конкурсный отбор. Это говорит не только об активности населения, но и о качестве работы по подготовке документации. 3 проекта уже выполнены, 8 находятся в работе, остальные должны быть реализованы до сентября. Работы много, — поделился заботами руководитель, — но мы ее не боимся, для себя же делаем, для наших детей и стариков, чтобы всем было комфортно жить. Спасибо руководству Чувашии за программу инициативного бюджетирования, за поддержку наших инициатив рублём. Спасибо местным властям, спасибо землякам. Вместе мы можем многое, и жизнь это уже не раз доказала».

Наталья Игнатьева.

