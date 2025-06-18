Глава Чувашии Олег Николаев усиливает контроль за реализацией проектов с привлечением общественности и экспертов

Общественники проверили шесть объектов в Чувашии в рамках проекта «На контроле Главы Республики»

Весной этого года стартовал проект «На контроле Главы». Его цель — привлечь общественность и экспертов к контролю сроков и качества строительных работ важных социальных объектов, реконструкции и благоустройства. Также проект охватывает такие сферы, как здравоохранение, образование и социальное обслуживание, которые напрямую влияют на жизнь и благополучие жителей региона.

За этот период общественники проверили 6 объектов. Стоит отметить, что работы по двум объектам идут в соответствии с графиком. Так, уже этим летом Спортивная школа №1 города Новочебоксарска примет юных спортсменов. Ведутся завершающие работы по получению необходимых документов. Также с опережением графика идет строительство сельского дома культуры в д. Татмыш-Югелево Батыревского муниципального округа. Завершение работ по благоустройству планируется осуществить не позднее 1 сентября 2025 года.



Кроме того, Глава Республики Олег Николаев дал поручение проанализировать эффективность реализации всех контрактов муниципалитетами при доведении до них средств из республиканского бюджета. «С этого года мы также начинаем проводить комплексную оценку работы управленческих команд муниципальных образований республики. Нам необходимо разработать и внедрить оперативные методы реагирования, которые помогут выявлять проблемы на ранней стадии, чтобы принимать превентивные решения», — отметил Глава Чувашской Республики Олег Николаев.

Председатель Общественного совета при Главе Чувашской Республики Наталия Партасова доложила, что капитальный ремонт Гимназии №4 в Чебоксарах стал обсуждаемым среди родителей. На время строительных работ ученики образовательного учреждения переведены в СОШ № 24 и Гимназию № 2 города Чебоксары. При запланированном объеме работ, родители были обеспокоены тем, что строительство не завершится в срок. Выездная проверка показала, что подрядчик ведет работы без отставания и заверил, что дети смогут пойти в обновленную школу уже в конце 2025 года.



Вместе с тем, три объекта потребовали особого внимания общественников и экспертов. Это административное здание и спортивный зал «Дзюдо» спортивной школы «Спартак» г. Чебоксары, индустриальный (агропромышленный) парк в Батыревском муниципальном округе и новое здание поликлиники в городе Канаше.



При реализации строительства поликлиники Канашской ЦРБ выявлено большое отставание от сроков. По итогам доклада по этому объекту общественники рекомендовали заказчику расторгнуть контракт с неэффективным подрядчиком, который не готов к выполнению обязательств и конструктивному взаимодействию.