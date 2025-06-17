Глава Чувашии Олег Николаев дал старт Кубку России по спорту слепых в дисциплине «самбо»

Чувашия впервые принимает Кубок России по спорту слепых в дисциплине «самбо». Соревнования проходят на базе Спортивной школы олимпийского резерва № 10 им. А.И. Трофимова.

«Для нас очень почётно и ответственно впервые принимать эти соревнования. Для Чувашии самбо – это больше, чем спорт. Это часть нашей идентичности, нашей культуры. Мы последовательно его развиваем, обеспечиваем условия для тренеров и учащихся, реализуя проекты «Zа самбо!» и «Самбо в школу». Такие соревнования дают новый импульс адаптивным видам спорта. И, конечно, мы создаем равные возможности для всех. Поэтому важно обеспечить доступность спортобъектов для людей, которые имеют физические ограничения, в том числе по зрению, дать им возможность тренироваться, оттачивать мастерство и покорять спортивные вершины», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев.

Участниками состязаний национального Кубка стали порядка 80 спортсменов из 17 регионов страны. В течение соревновательного дня они разыграют награды в 7 весовых категориях среди мужчин (58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 90 кг) и 7 — среди женщин (50, 54, 59, 65, 72, 80, свыше 80 кг).

«В календаре Всероссийской федерации спорта слепых увеличивается количество мероприятий, которые мы проводим в Чувашии. Сегодня мы открываем турнир по самбо, впереди у нас здесь чемпионат России по лёгкой атлетике и финал Кубка России по лёгкой атлетике. Это один из любимых регионов нашей федерации, так как здесь максимально создаются условия для проведения соревнований и комфортного пребывания спортсменов с проблемами зрения. Спасибо Олегу Алексеевичу за то внимание, которое уделяется в республике не только спорту высших достижений, но и адаптивному спорту», — подчеркнула президент Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская Федерация спорта слепых», вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.

Справочно:

Развитием вида спорта «спорт слепых» в Чувашии занимается региональное отделение Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Всероссийская федерация спорта слепых».

В Чувашии открыты отделения по виду «спорт слепых» в МБУ ДО «САШ» г. Чебоксары (дисциплины: легкая атлетика, настольный теннис, дзюдо) и в АУ ДО «СШОР № 3» (дисциплина – легкая атлетика). Помимо данных дисциплин региональная спортивная федерация развивает плавание, шашки, шахматы.

В 2024 году 17 спортсменов вошли в состав спортивных сборных команд Российской Федерации. На XVII Летних Паралимпийских играх, прошедших с 28 августа по 8 сентября 2024 года в г. Париж, Денис Гаврилов на марафонской дистанции занял 4 место. В г. Кали (Колумбия) на этапе Гран-при по легкой атлетике Международного Паралимпийского комитета, прошедшего в период с 16 по 19 мая этого года он финишировал первым на дистанции 5 000 метров среди атлетов с нарушением зрения в классе Т12.