10 июня в ходе очередной 35-й сессии Государственного Совета Чувашской Республики седьмого созыва депутаты проголосовали за постановление о назначении выборов Главы Чувашской Республики на 14 сентября 2025 года.

В соответствии с законодательством, решение о назначении выборов Главы Чувашской Республики должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, а днем голосования является второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок его полномочий.

Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о назначении даты выборов Главы республики:

Кудряшов Сергей Владимирович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по вопросам социальной политики, национальным вопросам, делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию:

Согласно законодательству, процедура назначения выборов Главы Чувашской Республики строго регламентирована. Решение о назначении выборов должно быть принято в определенные сроки — не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования. Это позволяет обеспечить прозрачность и предсказуемость избирательного процесса, а также дает возможность всем участникам избирательной кампании подготовиться к выборам.

Назначение даты выборов — это первый шаг в подготовке к избирательной кампании. Впереди предстоит большая работа: формирование избирательных комиссий, регистрация кандидатов, проведение агитационных мероприятий. Важно, чтобы все этапы проходили в строгом соответствии с законодательством, обеспечивая равные условия для всех участников. Кроме того, активное участие избирателей — залог успешного проведения выборов. Чем больше граждан примет участие в голосовании, тем более легитимным будет избрание Главы республики.

Таким образом, назначение выборов Главы Чувашской Республики на 14 сентября 2025 года — это определяющий этап в жизни нашей республики, выборы станут возможностью для жителей выразить свое мнение и определить курс её развития на ближайшие годы. А ответственное отношение к избирательному процессу со стороны всех его участников — залог процветающего будущего Чувашской Республики.

Афанасьев Станислав Николаевич, член Общественной палаты Чувашской Республики, член Экспертного клуба Чувашии, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике:

На очередной сессии Государственного Совета Чувашской Республики единогласно утвердили постановление о назначении выборов Главы Чувашской Республики, которые запланированы на 14 сентября 2025 года, в единый день голосования.

По словам Председателя Госсовета Чувашии Леонида Черкесова важно, чтобы итоги выборов определили приоритеты развития республики на следующую пятилетку и закрепили основу для сохранения стабильности и преемственности сегодняшнего успешного курса, который позволяет повышать качество жизни жителей.

Таким образом, избирательная кампания в республике стартовала официально и все ближайшие три месяца эта тема останется в приоритете, потому что для граждан Чувашской Республики выборы Главы региона являются важным и значимым событием, от результатов которого во многом зависит будущее региона, а также реализация основных направлений социально-экономического развития республики до 2030 года.