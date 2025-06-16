Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о встрече международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии»

Республика Чувашия стала одним из пунктов назначения международной экспедиции под названием «Путешествие в сердце Евразии». Этот масштабный проект, получивший поддержку Администрации Президента РФ и профильных министерств и ведомств стран-участниц (Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана), организован АНО «Международный центр региональной интеграции».

В составе автоколонны, пересекающей пять государств, – 26 транспортных средств и более сотни участников. Маршрут экспедиции, стартовавшей в Москве, пролегает через крупные города России и Центральной Азии, включая Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфу, Оренбург, и далее по территории Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана.

В ходе деловой программы в Чувашии состоялась панельная дискуссия, посвященная роли туризма в укреплении межкультурных связей. Обсуждались вопросы развития индустрии гостеприимства, обмена опытом и повышения туристической привлекательности территории. Отметим, в настоящее время в республике в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» активно развивается индустрия туризма, направленная на стимулирование внутреннего и въездного туризма. Многое сделано для развития туристической и вспомогательной инфраструктуры, создаются новые места притяжения, повышается качество услуг — всё это делает регион всё более узнаваемым на всероссийском уровне.

Также один из вопросов обсуждения — экспортный потенциал регионов и укрепление связей Чувашии со странами Центральной Азии. По итогам визита планируется подписание соглашения о сотрудничестве между АНО «Международный центр региональной интеграции» и Кабинетом Министров Чувашской Республики.

Для знакомства с культурным наследием Чувашии участники экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» посетят этнокомплекс «Ясна», музей вышитой карты России и Чувашский национальный музей.

Члены Экспертного клуба Чувашии прокомментировали новость о встрече международной экспедиции под названием «Путешествие в сердце Евразии» и поделились мнениями о развитии туризма в республике.

Кудряшов Сергей Владимирович, заместитель Председателя Общественной палаты Чувашской Республики, председатель комиссии по вопросам социальной политики, национальным вопросам, делам молодёжи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию:

Определенно, Республика Чувашия стала важным пунктом международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии», которая объединяет пять государств и более сотни участников. Этот масштабный проект, поддержанный Администрацией Президента РФ и профильными министерствами стран-участниц, направлен на укрепление культурных и деловых связей между народами Евразии. Организатором выступила АНО «Международный центр региональной интеграции», что подчеркивает значимость инициативы для международного сотрудничества.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что туризм играет ключевую роль в развитии межкультурных связей. Это не только способствует укреплению дружбы между народами, но и открывает новые горизонты для сотрудничества в экономической, образовательной и культурной сферах.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» республика активно развивает инфраструктуру, создавая условия для привлечения туристов как из России, так и из-за рубежа. Особое внимание уделяется созданию новых туристических маршрутов и объектов.

Например, этнокомплекс «Ясна» и музей вышитой карты России стали яркими примерами того, как можно сохранить и популяризировать культурное наследие региона. Эти объекты не только привлекают туристов, но и формируют уникальный образ Чувашии как региона с богатой историей и традициями.

Таким образом, участие Чувашии в международной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» подчеркнуло её значимость как центра культурного и туристического взаимодействия. Развитие туризма, укрепление международных связей и сохранение культурного наследия – всё это делает республику привлекательной для туристов и партнёров. Чувашия уверенно движется к тому, чтобы стать одним из ведущих регионов России в сфере туризма и межкультурного сотрудничества.

Афанасьев Станислав Николаевич, член Общественной палаты Чувашской Республики, член Экспертного клуба Чувашии, руководитель исполкома регионального отделения Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» в Чувашской Республике:

По словам Главы Чувашской Республики Олега Николаева, туризм – инструмент укрепления сотрудничества между странами, потому что способствует развитию деловых и культурных связей, а также появлению новых форм сотрудничества в различных сферах.

В этом году Чувашская Республика стала одним из пунктов назначения международной экспедиции под названием «Путешествие в сердце Евразии», маршрут которого проходил через крупные города России и Центральной Азии, а в рамках экспедиции участники проводили научные сессии, бизнес-форумы и культурные мероприятия, что позволило дополнительно укреплять связи и открывать новые возможности для сотрудничества.

Развитию индустрии туризма в Правительстве Чувашии уделяют большое внимание. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в республике активно развивается туристическая инфраструктура, создаются новые места притяжения, повышается качество услуг. Всё это делает Чувашию всё более узнаваемым на всероссийском уровне. Участие республики в международных туристических мероприятиях, в таких, как экспедиция под названием «Путешествие в сердце Евразии», способствует расширению международного сотрудничества со странами Центральной Азии. Чувашия направляет в эти страны более половины всего экспорта. Это продукция машиностроительной, химической, электротехнической отраслей, а также лёгкой промышленности, деревообработки, продовольственные товары.

Таким образом, туризм является инструментом укрепления сотрудничества и способствует расширению экспортных возможностей, а также развитию деловых и культурных связей Чувашии на международном уровне.

Корсунский Борис Эдуардович, член Общественной палаты Чувашской Республики:

Республика Чувашия вошла в маршрут масштабной экспедиции «Путешествие в сердце Евразии» — проекта, объединяющего Россию и страны Центральной Азии при поддержке Администрации Президента РФ и правительств-участников.

Почему это событие важно для региона? Туризм является мостом между культурами. В Чебоксарах прошла панельная дискуссия о роли путешествий в укреплении межнационального диалога. Чувашия с её уникальным наследием может стать новым магнитом для туристов.

Яшнов Владимир Иванович, заместитель председателя Общественной палаты Шумерлинского муниципального округа Чувашской Республики, член Экспертного клуба Чувашии:

Туризм играет большую роль в экономике во многих традиционно-курортных регионах России, И наша Чувашия с ее прекрасными ландшафтными видами и приятным умеренным климатом не остается в стороне. Здесь так же имеется большой туристический потенциал, который увеличивается с каждым годом, благодаря поддержке отрасли руководством региона в рамках масштабного национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Неслучайно, одной из остановок международной автомобильной туристической экспедиции был выбран город Чебоксары. Считаю, что этим можно отметить притягательность и уникальность предлагаемых для обозрения особенностей столицы Чувашии. Предложенные для экскурсионного изучения участников автопробега объекты помогут участникам международного автопробега в краткие сроки сложить целостное позитивное восприятие прошлого и современности Чувашской Республики, ее туристической неповторимости.

При этом параллельно состоялась деловая программа, направленная на межрегиональное и международное сотрудничество Чувашии не только в сфере туризма, но и в вопросах укрепления межрегиональных и международных экономических связей.

Уверен, именно такое обсуждение способствовать дальнейшему успешному социально-экономическому развитию Чувашии, традиционно гостеприимно и содержательно встретившей участников международного автопробега.