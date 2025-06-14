Осторожно: лжеюристы!

Жители республики всё чаще сталкиваются со лжеюристами, не имеющими высшего юридического образования и соответствующей практики.

Для привлечения клиентов мошенники создают интернет-сайты, бизнес-аккаунты в социальных сетях, где размещают информационные баннеры о сотрудничестве с государственными органами, их поддержке, об оперативном решении всех правовых вопросов. Активно используют вирусную рекламу, навязывая свои услуги. Зачастую это лишь один из способов привлечения доверчивых клиентов.



Неквалифицированные специалисты в области права вводят граждан в заблуждение, убеждая, что работают в крупной юридической компании. Однако при проверке выясняется, что указанной ими компании никогда не существовало и предъявлять претензии по поводу неоказания оговоренных услуг просто некому.



Чтобы не попасться на уловки лжеюристов, убедитесь в том, что перед вами действительно дипломированный специалист, имеющий опыт работы (информация о юристе и отзывы о его работе обычно имеются в открытых источниках). Должны насторожить слишком низкие расценки, специальные предложения «только для вас и сейчас», скидки — эти приемы мошенники используют в качестве приманки. Готовность взяться за любое дело без детального изучения вопроса и документов и гарантия положительного результата — тоже повод обходить стороной такого специалиста, опытный адвокат или юрист может только предположить возможный исход, а не знать его наверняка. Если требуют полную предоплату, отказывают в выдаче чека или предлагают перевести деньги на карту неизвестному лицу — это тоже признаки лжеюристов, все компании и предприниматели должны при расчете выдавать чек. Внимательно изучите договор, исключите расплывчатые формулировки во избежание оказания некачественной юридической помощи. Встречи вне конторы, отсутствие официального сайта, аккаунта — всё это тоже должно вызвать сомнения.



Если договор со лжеюристом уже заключен, то потребитель вправе в любое время отказаться от его исполнения без объяснения причин и потребовать вернуть деньги. Расходы исполнителя, которые он понес при оказании услуг до отказа от договора, придется оплатить (ст. 782 ГК РФ, ст. 32 закона о защите прав потребителей), но при этом их стоимость исполнитель должен доказать, так же, как и связь с договором.



Даже наличие акта об оказании услуг не лишает возможности потребителя доказать факт оказания ему некачественных юридических услуг.



Суды при оценке качества учитывают, правильно ли исполнитель проанализировал правовую ситуацию, действительно ли заказчику были необходимы оказанные услуги, а также были ли действия исполнителя направлены на решение проблемы заказчика.



О нарушении прав и законных интересов можно заявить по действующему в следственном управлении круглосуточному телефону доверия по номеру (8352) 62-46-58.

СУ СК России по Чувашии.