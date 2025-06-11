Чувашия представит пару на II Всероссийском свадебном фестивале в Москве

Чебоксарская пара Юлия Молчанова и Алексей Комлев представит Чувашию на II Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», который пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в Москве. Фестиваль объединит более 200 молодожёнов из разных регионов страны. Кульминацией мероприятия станет одновременная церемония бракосочетания для 170 пар в День семьи, любви и верности 8 июля.

Юлия Молчанова работает советником директора по воспитательной работе и старшей вожатой в чебоксарской школе № 20. Алексей Комлев — заведующий сектором в Государственной службе Чувашии по делам юстиции, регулярно участвует в спортивных соревнованиях на уровне республики.

Для участников фестиваль станет не только красивым стартом семейной жизни, но и возможностью поделиться своими национальными обычаями, познакомиться с молодожёнами из других регионов и показать, насколько богата и ярка чувашская культура.

В этом году программа мероприятия включает мастер-классы, тематические выставки, лекции и экскурсии, посвящённые семейным традициям России, а также праздничную прогулку по Москве-реке.