Чем отличается молодое поколение от всех остальных и как меняет рынок труда?

Аналитики hh.ru собрали ключевые факты, характерные для молодого поколения работников в возрасте 14-24 лет, которые активно ищут работу и достаточно сильно влияют на рынок труда Чувашии. Кем хотят быть зумеры, как ведут себя на работе, чего хотят добиться, что для них работа мечты, сколько хотят зарабатывать и т.д. — ответы в обзоре.

Факт 1. Ценность работы. Если раньше основной целью раннего трудоустройства подростков была возможность заработка, то в последнее время наблюдается смена приоритетов — на первый план выходит получение опыта. Сегодня молодежь в первую очередь обращает внимание на карьерные возможности при выборе работодателя. Опросы hh.ru подтверждают, что местные соискатели в возрасте 14-18 лет ставят на первое место именно карьерные перспективы и возможности (61 %), следом по приоритетам идут оплата сверхурочного времени (55 %), гибкий график (53 %) и программы обучения (45 %). Есть закономерность — чем старше соискатель, тем ниже критичность наличия широких карьерных возможностей у работодателя. Более того, 56 % зумеров Чувашии в ходе опроса hh.ru заявили, что уволятся с текущего места работы, если не будут видеть перспективу повышения в ближайшие 1-2 года.



Факт 2. Расстановка приоритетов. Баланс личной жизни и работы — одна из важных отличительных черт молодого поколения. Исследование hh.ru показывает, что в Чувашии каждый день перерабатывают на работе лишь 21 % молодых работников и более 50 % работников 55 лет и старше. При этом молодые работники чаще, чем возрастные, готовы задерживаться на работе, если предстоит участие в сложном и важном проекте для компании (55 % против 30 %), а также если кто-то из коллег заболел (41 % против 25 %).



Факт 3. Джоб-хоппинг. Практика показывает, что джоб-хоппинг (частая смена работы) является трендом среди миллениалов (рождённых с 1981 по 1996 годы) и зумеров (рождённых с 1997 по 2012 годы). Прошли времена, когда человек трудился в одной компании всю свою жизнь. Сегодня средний цикл работы на одном месте составляет около двух лет. Работники не горят желанием строить свою карьеру исключительно в рамках одной компании. Аналитика hh.ru показывает, что молодые соискатели в возрасте 14-25 лет стали на 17 % чаще выходить на рынок труда ПФО. Более того, зумеры на 26 % чаще ищут работу в этому году, чем соискатели среднего возраста (35-45 лет).



Факт 4. Работа мечты — это… По мнению 44 % молодых респондентов, работа мечты не должна быть скучной, каждому третьему, или 28 %, должно быть не стыдно рассказать про свою работу друзьям и родственникам. Для 61 % в понятие работы мечты входит уважительное отношение руководства к работникам. Примечательно, что 26 % зумеров ПФО захотят уволиться, если узнают, что их работодатель нечестно ведёт свой бизнес, обманывает клиентов и потребителей.



Факт 5. Деньги. Работающие зумеры достаточно требовательны к доходу. Так, 40 % из них готовы сменить работодателя, если увидят подходящую вакансию с зарплатой выше той, что получают сейчас.



Факт 6. Личные границы на работе. Опрос hh.ru показывает, что 60 % работающих зумеров готовы покинуть любимую работу, если среди их коллег будут токсичные люди. Для сравнения, среди возрастных работников (55 лет и старше) таких 39 %. Также молодые люди резче, чем возрастные, реагируют на вопросы о личной жизни: 63 % зумеров считают, что интересоваться личной жизнью сотрудников неприемлемо, и не готовы делиться личным с коллегами. Это же касается и информации о знаке зодиака (69 % зумеров раздражают вопросы об этом), для 76 % зумеров неприемлемы также вопросы о внешности.



Факт 7. Предпочитаемые профессии. В топ самых востребованных профессий у молодого поколения входит большая семья ИТ-профессий (их выбирают 63 % молодых работников). На втором месте по востребованности — профессии, связанные с продажами и клиентским обслуживанием (50 %). На третьем месте — профессии, связанные с наукой и исследованиями (интересны 41 %). А вот профессия врача интересна лишь 28 % зумеров. Также интересно, что зумеры, в отличие от старшего поколения, больше верят в успех карьеры на производстве или заводе в качестве рабочему. Так, сразу 70 % молодых респондентов признались, что уверены, что квалифицированному рабочему просто построить карьеру и занять высокую должность. Среди 55-летних таких набралось менее 40 %.

М. Бузунова.