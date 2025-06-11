МФЦ Чувашии показал высокоэффективную деятельность

Минэкономразвития России подвело итоги рейтинга МФЦ за первый квартал 2025 года. Чувашская Республика вновь вошла в число регионов с высокоэффективной организацией деятельности МФЦ,

уже более двух лет подряд сохраняя позицию в группе из 12 субъектов, демонстрирующих стабильно высокий уровень доступности и качества услуг.

Для составления рейтинга использовались 19 показателей, объединенных в 6 групп критериев: перечень предоставляемых услуг, доступность информации, возможность предварительной записи, качество обслуживания в офисах, работа секторов пользовательского сопровождения и оценка качества услуг. Мониторинг проводился на основе данных государственных информационных систем, региональной отчетности, а также результатов работы телефонной горячей линии и анализа сайтов МФЦ. Рейтинг формируется ежеквартально, что позволяет оперативно реагировать на изменения и улучшать работу МФЦ.



В системе МФЦ Чувашии проводится большая работа по повышению уровня клиентоцентричности, внедряются цифровые технологии и, как итог, сокращается время ожидания предоставления госуслуг. Увеличивается количество услуг, переведённых в электронный вид – это приоритетная работа.



Источник: Минэкономразвития Чувашии.