Как подростку трудоустроиться на лето

Для трудоустройства на лето подросткам, а также самим работодателям нужно знать важные юридические аспекты. Светлана Шабронова, старший юрист hh.ru, ведущей платформы онлайн-рекрутинга в России, разбирает ключевые из них.

Трудовым кодексом установлено, что граждане России могут начинать свою трудовую карьеру в 14 лет при соблюдении следующих условий: согласие одного из родителей или законного представителя; выполнение легкого труда, который не вредит здоровью и не мешает образовательному процессу. Дети младше 14 лет также могут работать по трудовому договору. Им допускается работа в кино, театре, участие в концертах или цирковых представлениях, если это не вредит их здоровью и нравственному развитию. Для этого требуется разрешение одного из родителей и органа опеки, а договор подписывает родитель или опекун.



У подростков есть свои нормы рабочего времени, которые прописаны в статье 92 ТК РФ: до 24 часов в неделю — для сотрудников до 16 лет, до 35 часов в неделю — для сотрудников от 16 до 18 лет. При этом продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать 4 часа для сотрудников от 14 до 15 лет, 5 часов для сотрудников от 15 до 16 лет и 7 часов для сотрудников от 16 до 18 лет. Несовершеннолетние, совмещающие работу с учебой, могут работать только 2,5 часа (14-16 лет) и 4 часа в день (16-18 лет).



Статья 63 ТК РФ разрешает заключать трудовой договор с 15-летними, если они завершили общее образование, учатся по вечерней или заочной форме либо оставили обучение с согласия родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и органа местного самоуправления. Такие работники могут выполнять легкий труд, не вредящий здоровью.



Для заключения трудового договора с несовершеннолетними необходимы следующие документы: согласие одного из родителей (усыновителей или опекунов), составленное в свободной форме; свидетельство о рождении юного работника и копия паспорта родителя; для трудоустройства учащихся до 14 лет требуется согласие органа опеки и попечительства, документ об основном общем образовании или приказ об отчислении из образовательного учреждения, справка из учебного заведения, подтверждающая расписание занятий, если работнику менее 16 лет и он продолжает учиться, паспорт, трудовая книжка, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования и приписное свидетельство, если они уже есть. С 2021 года трудовая книжка для несовершеннолетних ведется только в электронном виде, хотя записи могут вноситься и в бумажную книжку, если она была ранее оформлена.



Все несовершеннолетние должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр за счет работодателя. Ежегодные осмотры также оплачиваются работодателем до достижения сотрудником 18 лет (статья 266 ТК РФ).



Несовершеннолетним не может устанавливаться испытательный срок при приеме на работу (статья 70 ТК РФ). Сотрудников до 18 лет запрещается привлекать к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, работам в игорном бизнесе, ночных клубах и барах, производству, перевозке и торговле спиртными напитками, табачными изделиями и наркотиками. Несовершеннолетним запрещено переносить тяжести, превышающие установленные нормы, работать вахтовым методом и в религиозных организациях.



Работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор с несовершеннолетним по собственной инициативе, кроме случаев ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем. В таком случае необходимо согласие государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних. Если работодатель нарушает эти нормы, он может быть привлечен к дисциплинарной, материальной и административной ответственности (статья 419 ТК РФ и статья 5.27 КоАП РФ).



С 1 сентября 2025 года работодателям разрешат привлекать к труду в выходные и праздники подростков от 14 до 18 лет на летних каникулах. Воспользоваться правом можно, в том числе если несовершеннолетний работает по направлению службы занятости. Пока в выходные и праздники допускается только труд творческих несовершеннолетних работников. Исключение для них сохранят.

И. Егорова.