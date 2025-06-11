Земля теплом труда согрета

«Где родился, там и пригодился», — говорит о себе главный инженер СХПК «Комбинат» Владимир Юрьевич Тарганов. Действительно, эта известная пословица как нельзя точно характеризует судьбу одного из лучших представителей сельскохозяйственной отрасли Шумерлинского округа.

Родился Владимир Юрьевич в Торханах, в простой семье сельских тружеников. Отец работал в колхозе (позднее — в совхозе) столяром и плотником. Мама трудилась в бригаде, потом в совхозной столовой. В семье воспитывалось трое детей — двое сыновей и дочь. Всем детям родители прививали любовь к труду, к сельскому хозяйству, учили уважительно относиться к земле-матушке. С юных лет, вспоминает В.Ю. Тарганов, дети всегда привлекались к работе не только дома, но и в совхозе: и на поля выходили, и сено помогали заготавливать, и картофель собирали.

По признанию Владимира Юрьевича, он всегда знал, что свою жизнь свяжет с родной деревней, с родным совхозом.



После окончания средней школы пытался поступать в Чувашский сельскохозяйственный институт, но, увы, чуть-чуть не повезло. Чтобы не терять время, поехал учиться в Калининское СПТУ. Получив через восемь месяцев диплом электрика, недолго работал по специальности в Шумерле, позднее выучился на водителя и получил права в школе ДОСААФ.



Вскоре молодой человек был призван на службу. Служить довелось в подмосковных Химках, в автороте связи. Всё это время торханец не оставлял мечты вернуться домой и посвятить себя земле.

Вернувшись через два года, В.Ю. Тарганов поступил на подготовительное отделение Чувашского сельскохозяйственного института. Через год стал полноправным студентом факультета механизации сельского хозяйства. Через пять лет дипломированный специалист был принят в СХПК «Комбинат» заведующим ремонтной мастерской. Эти годы стали временем становления нашего героя как высококлассного специалиста своего дела. Через несколько лет он перешел на должность главного инженера.



В обязанности одного из ключевых специалистов хозяйства входит обеспечение бесперебойной работы машинно-тракторного парка, снабжение механизаторов и водителей запчастями, контроль за ремонтными работами тракторов, комбайнов и другой техники. В компетенцию В.Ю. Тарганова входят также техника безопасности и охрана труда на производстве.



В настоящее время в СХПК «Комбинат» 7 тракторов, 7 автомашин, культиватор, сеялка, зернометка, другая сельскохозяйственная техника. На территории автопарка — ангары, гаражи, оборудованные стоянки, ремонтные мастерские, автозаправка. И за всем нужна хозяйская рука!



Основный вид деятельности хозяйства — растениеводство. «Нынешняя посевная прошла хорошо, — констатирует главный инженер. — Яровых посеяно 829 га, пшеницы — 617 га, ячменя — 212 га. Под озимые вспахано 170 га. Возлагаем на лето большие надежды. Главное, чтобы погода не подвела».

Горячая пора в СХПК охватывает период с апреля по конец октября и даже ноябрь. «Зимой мы тоже не скучаем: два наших трактора расчищают дороги от снега в населенных пунктах Торханского, Туванского и Егоркинского сельских поселений», — поделился с нами Владимир Юрьевич.



Рабочий день главного инженера начинается в 7 утра с обхода машинно-тракторного парка. Всё ли исправно, какие проблемы у водителей, есть ли необходимость в ремонтных работах? Оценив ситуацию и зафиксировав положение дел, рабочий день можно начинать.



Вечером сельский труженик спешит домой, где его тоже ждет немаленькое хозяйство. Владимир Юрьевич вместе с супругой Валентиной Витальевной содержат корову, теленка, кур, обихаживают огород. Но, несмотря на домашние дела, даже в выходные дни главный инженер идет на работу проверить, всё ли в порядке?



Нет сомнения, что работу свою Владимир Юрьевич очень любит. «Даже мысли никогда не возникало что-то менять, — признался нам сельский труженик. — Хотя вариантов было немало. Здесь, в Торханах, я женился, построил дом, здесь на свет появилась моя дочь Наташа, здесь я состоялся как профессионал. В Торханах мне хорошо дышится, работается и живется. Родные места дают силы, вдохновение и возможность быть полезным людям».

Ольга Дмитриева.