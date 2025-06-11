За незаконную добычу песка взыскивают ущерб на сумму свыше 447 миллионов рублей

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с УФСБ России по Чувашской Республике провела проверку соблюдения законодательства об охране недр и почв.

В результате выявлены серьёзные нарушения на территории Шумерлинского муниципального округа.



Как ранее было установлено, на земельном участке сельскохозяйственного назначения велась без лицензии незаконная добыча песка в особо крупном размере. К работам были привлечены юридические лица.



Ущерб, нанесённый окружающей среде, оценён более чем в 447 миллионов рублей. По иску прокуратуры Шумерлинский районный суд постановил взыскать ущерб в полном объёме. Решение пока не вступило в законную силу.



Одновременно в суде рассматривается уголовное дело в отношении причастных лиц. Им предъявлены обвинения по статьям УК РФ о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171) и легализации денежных средств, полученных преступным путём (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1).



Чувашинформ.ру.