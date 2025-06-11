Донор значит дарующий

Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Именно в этот день в 1868 году родился австрийский врач и иммунолог Карл Ландштейнер, открывший группы крови у человека.

В прошедшей 20 мая в Шумерлинском ММЦ акции «День донора» в 35-й раз стал донором крови наиболее активный член Общественной палаты округа Виктор Майоров. Ему осталось осуществить 5 донаций крови, чтобы получить звание «Почетный донор Российской Федерации».



Напомним, что День донора состоялся в Шумерле по обращению окружной Общественной палаты и при поддержке главного врача Шумерлинского межтерриториального медицинского центра Владимира Кутина.



По информации ОП Шумерлинского округа.