Трудовую жизнь посвятил лесу

Официальный паблик «Чувашская Республика» в сети «ВКонтакте» продолжает рассказывать о достойных земляках. Очередная история – об уроженце д. Бреняши Вениамине Анисимовиче Павлове.

В.А. Павлов родился 1 июня 1927 года. После окончания школы, в 1944 году, его призвали в армиию, служил в 585-м зенитном артиллерийском полку на Дальнем Востоке. Демобилизовавшись, в 1951 году фронтовик начал работать в Шумерлинском леспромхозе. В 1965 году Павлова назначили техником-лесоводом Торханского лесничества, где он проработал до выхода на пенсию.



За почти 40 лет работы в одном лесничестве наш земляк добился значительных результатов в охране и восстановлении леса. Его участок считался образцовым по многим показателям, включая защиту от пожаров и незаконных вырубок. Он также закладывал памятные лесные посадки и полезащитные насаждения на землях колхозов.



За боевые заслуги и трудовые достижения Вениамин Анисимович был награжден шестью медалями, среди которых «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», а также множеством почетных грамот и значков.

В.А. Павлов ушел из жизни на 83-м году.



Подготовила Н. Владимирова.