Социальное обслуживание имеет важное значение

В Шумерлинском комплексном центре обслуживания населения различные виды социальных услуг ежегодно получают более 14 тысяч человек: это пожилые люди и инвалиды, несовершеннолетние дети, семьи с детьми, семьи участников СВО. Ежедневно более 300 пожилых и инвалидов получают помощь от добрых и заботливых социальных работников. А в стационарном отделении нашли уют и тепло на склоне лет 30 пожилых людей и инвалидов. Материально-техническая база центра укрепляется ежегодно при поддержке Министерства труда и социальной защиты и Правительства Чувашской Республики.



Большое внимание отводится вовлечению пожилых людей в активную жизнь. Созданное по национальному проекту клубное пространство «Мой социальный центр» с каждым годом посещают всё больше пожилых – для них организуются различные кружки, клубы по интересам, секции, концерты, мастер-классы. Проводятся мероприятия по повышению финансовой и компьютерной грамотности. Только за 5 месяцев 2025 года 237 пожилых прошли обучение по финансовой грамотности. Ведут наши обслуживаемые и активную волонтерскую деятельность. На сайте «Добро.ру» зарегистрирован 151 человек.



Для помощи людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в центре открыта демонстрационная площадка по ознакомлению с коррекционно-развивающими материалами по подбору, обучению (в том числе на дому) пользованию техническими средствами реабилитации и реабилитационным оборудованием. Сами инвалиды и родственники, ухаживающие за инвалидами, могут ознакомиться с модулями «Жилая комната», «Кухня». Также имеются развивающие стенды — бизиборды — для восстановления двигательных функций и развития мелкой моторики рук, телевизор. 119 человек воспользовались услугами «Школы ухода». К тяжелым больным специалисты выезжают с реабилитационнным оборудованием на дом. С 2023 года совместно с благотворительным фондом «Старость в радость» реализуем проект по долговременному уходу. 36 пожилых ежедневно получают уходовые услуги. Имеется пункт проката технических средств реабилитации. В 2025 году их на прокат получили 34 человека.



Важный приоритет в нашей деятельности — поддержка и защита семей с детьми, а особенно многодетных семей, и семей участников СВО. Для повышения качества и доступности социальных услуг для семей с детьми открыт «Мой семейный центр», который работает по принципу проактивности, адресности, нуждаемости и «единого окна». С 1 июня начали реализовывать новую меру социальной поддержки — организовали пункт проката для новорожденных и кратковременный присмотр за детьми. Данной мерой планируем охватить более 120 семей в год. Ежегодно на базе центра 195 детей в каникулярное время получают отдых и оздоровление и 300 детей в свободное от учебы время посещают отделение помощи семьи и детям.



И за всем этим стоят работники центра. Они обладают милосердием, отзывчивостью и терпением, ежедневно несут бремя заботы о людях, устраняя их проблемы и вопросы не только в силу профессионального долга, но и по зову души и велению сердца. Расскажем о некоторых из них.

Наталья Егорова в социальной сфере оказалась по воле случая, но сегодня уверена: именно в этой работе заключается её призвание.

«Четыре года назад мне пришлось искать работу, — рассказывает она. — Знакомая порекомендовала обратиться в Шумерлинский КЦСОН, где была вакансия социального работника. Я знала, что это непростой труд, прежде всего физически, но всё же согласилась — с пожилыми людьми всегда находила общий язык, да и сама мысль о том, что моя работа будет полезной, как-то согревала душу. Поначалу было сложно, ведь люди старшего поколения не всегда легко идут на контакт и не сразу доверяют малознакомому человеку». Сейчас у Натальи на обслуживании 11 подопечных. Социальный работник навещает каждого дважды в неделю, а кого-то даже ежедневно. Круг обязанностей или социальных услуг довольно широкий и индивидуален для каждого пожилого человека. Помимо домашних и бытовых хлопот, среди обязанностей социального работника — закупка продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, сопровождение подопечных в медицинские учреждения и многое другое.

Людмила Герасимова более 25 лет посвящает свою жизнь социальной сфере.

Основная ее задача заключается в предоставлении социальных услуг на дому пожилым людям и инвалидам. Она обеспечивает их всем необходимым: от закупки продуктов и лекарств до уборки помещений и покупки товаров первой необходимости и многое другое.

Каждодневное общение с уязвимыми категориями населения требует большой выдержки и терпения. Тем не менее, несмотря на сложности, есть много моментов, которые приносят удовлетворение и радость. Улыбка подопечного, благодарные слова – всё это вдохновляет Людмилу продолжать свою работу и искать новые пути помощи тем, кто в этом нуждается.

Анна Чертилова работает в отделении срочного социального обслуживания.



На своем примере она показывает, как проявление заботы и внимания может изменить жизнь к лучшему. Благодаря ей многие люди, испытывающие трудности, обретают надежду и веру в свои силы. Она по праву может считаться одним из тех людей, кто делает наш мир лучше.

Анна Оборина уже 15 лет трудится в нашем центре.

Она не только оказывает поддержку семьям, но и занимается активной работой с детьми и подростками, помогая им развиваться и адаптироваться в современном обществе. Каждый день Анна вдохновляет ребят своим оптимизмом и энергией. Она является не только их наставником, но и другом, поддерживая на пути к взрослой жизни.

Уважаемые сотрудники ШКЦСОН и коллеги по сфере деятельности!

Вы помогаете нашим ветеранам, инвалидам, пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, семьям участников специальной военной операции — всем, кто оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасибо за чуткое и бережное отношение к ним, за умение дарить им радость жизни и веру в собственные силы, за ваши милосердие, доброту, отзывчивость и терпение в преодолении трудностей. Благодарю вас за непростой труд! Пусть заслуженное уважение людей придаёт вам силы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной работе!

Особые слова благодарности – ветеранам отрасли, которые являются корнями крепкого древа социальной службы и наставниками молодых сотрудников.

Е. Волкова, директор ШКЦСОН.