Поставляемая из Чувашии продукция безопасна

За 5 месяцев 2025 года из Чувашской Республики под контролем сотрудников Россельхознадзора в зарубежные страны экспортировано 105 партий продукции животноводства общим весом 2,4 тыс. т, что соответствует уровню прошлого года.



Так, в Китайскую Народную Республику отправлено 2,2 тыс. т замороженных ног цыплят-бройлеров, в Казахстан – 55 т говядины, 60 т молочной продукции (мороженое, молоко, сливки ультрапастеризованные) и 20 т комбикормов для сельскохозяйственной птицы. Партия чувашского мороженого весом 12 т отгружена в Монголию.



На каждую партию был предоставлен полный пакет сопроводительных документов, в подтверждение соответствия экспортируемой продукции требованиям и нормам безопасности стран-импортеров оформлены экспортные ветеринарные сертификаты. Лабораторные исследования подтверждают, что поставляемая за рубеж продукция соответствует ветеринарным требованиям стран-экспортеров.



Управление Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской обл.

Фото: Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области