Жители Чувашии получают технические средства реабилитации

С начала текущего года Отделение СФР по Чувашской Республике обеспечило техническими средствами реабилитации более 7 тысяч жителей республики с инвалидностью. Было приобретено более 166 тысяч изделий.

Чаще всего граждане с инвалидностью нуждаются в ортопедической обуви, креслах-колясках, тростях, а также средствах ежедневного ухода. С полным перечнем технических средств реабилитации, которыми региональное отделение обеспечивает жителей Чувашии, можно ознакомиться на сайте СФР.



Главные условия получения ТСР — установление инвалидности и назначение соответствующего вида ТСР в индивидуальной программе реабилитации (ИПРА). По желанию жители могут выбрать один из двух способов обеспечения: в натуральном виде или с использованием электронного сертификата



Чтобы обеспечить граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации в натуральном виде, Отделение СФР по Чувашии проводит закупку их по госконтрактам. В зависимости от наличия действующего госконтракта на необходимое ТСР сроки выдачи направления могут меняться. Если контракт заключен, то рассмотрение заявления и выдача направления займут 15 дней (7 дней — для паллиативных больных).



Более быстрым способом приобретения технических средств реабилитации является электронный сертификат. Его оформление занимает до 10 рабочих дней с момента подачи заявления, после чего гражданин самостоятельно может выбрать и купить рекомендованные ему изделия.

С 1 января 2025 года вступили в силу новые правила подачи заявлений о замене технических средств реабилитации. Теперь у инвалида есть право заблаговременно, за 60 календарных дней, подать заявку о замене ранее полученного ТСР. Это сделано с учётом того, что на закупку новых ТСР или изготовление протезов нужно время.



Подать заявление на получение технических средств реабилитации по электронному сертификату можно через «Госуслуги», в МФЦ или в любой клиентской службе Отделения СФР по Чувашии. Срок действия электронного сертификата составляет 1 год для большинства изделий и 90 дней — для подгузников и абсорбирующего белья.

Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.