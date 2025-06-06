Даруя заботу и щедрость души

Социальный работник… Трудно найти профессию более гуманную и человечную. Это даже не профессия, а в большинстве своём жизненная установка. Быть соцработником — это значит быть неравнодушным, душевным, проявлять к нуждающимся тепло и сострадание, милосердие и заботу. В этой профессии важен особый склад характера, доброе сердце, умение понимать чужую беду и стремиться помочь. Кто не обладает этими качествами, долго здесь не задерживается. Поэтому случайных людей в этой профессии нет.

Социальный работник 2-го отделения Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Шишова родом из Красного Октября.

В юные годы она грезила профессией педагога и после окончания средней школы поступила в Шумерлинское педагогическое училище. Но поработать педагогом девушке не довелось: вскоре после окончания училища она вышла замуж за односельчанина Ивана Шишова, друг за другом родила сыновей, Андрея и Евгения. И только когда дети подросли, встал вопрос о месте работы.

«В профессию я попала случайно, можно сказать, по объявлению, — улыбается наша героиня. — Тогда думала, что поработаю временно, но получилось так, что тружусь уже 16-й год».

Уважительное отношение к старшим в Светлане заложено с детства. «Папа ухаживал за своей мамой, моей бабушкой, — рассказала в канун своего профессионального праздника нашей газете Светлана, — и этот пример сыновней заботы стал для меня одним из главных жизненных ориентиров».



Свою трудовую биографию наша собеседница начинала в стационарном отделении Дома ветеранов. Признаётся, что сначала было очень тяжело: каждый подопечный был со своим сложным характером, своими требованиями, каждому необходим был индивидуальный подход… Молодая сотрудница буквально разрывалась. Но потом втянулась, привыкла и со временем уже не представляла себя в другом деле.



Через 5 лет Светлана Шишова перешла на обслуживание на дому. Сегодня в зону её социальной помощи входят нуждающиеся, проживающие в многоквартирных домах от ул. Маршала Жукова до микрорайона «Камчатка».



Светлана посещает 11 подопечных, самой старшей из которых 98 лет. Периодичность посещений — два раза в неделю, по необходимости возможно и чаще. В день социальный работник уделяет внимание четырем-шести подопечным. «Хоть и нелегко, — признается Светлана, — но это того стоит. Меня ждут, во мне нуждаются. От мыслей, что я реально помогаю людям не только в решении бытовых проблем, но и не унывать, не падать духом и верить в завтрашний день, появляются новые силы и желание работать».



В перечень оказываемых услуг входят уборка жилья, приготовление пищи, помывка, оплата коммунальных услуг, покупка продуктов. Социальные работники взаимодействуют с лечащим врачом, приобретают лекарства и в целом следят за состоянием здоровья своих подопечных. Но не только. Главное для каждого нуждающегося в заботе, уверяет Светлана, — это общение. Пожилые люди склонны поговорить, поделиться воспоминаниями о прошлом, о своем жизненном опыте, о близких людях… «Бывает, и наплачемся вместе, и насмеёмся, — говорит Светлана. — Такие минуты нас очень сближают».



Никто не поспорит, что социальный работник — это в равной степени и психолог, и педагог, и медик, и даже юрист. Зачастую именно социальные работники становятся последней надеждой слабых и беззащитных людей. Главное — проявление индивидуального подхода, максимального внимания и заботы.



Не каждый подопечный одинок, рассказывает Светлана, у некоторых есть и дети, и внуки, но они или далеко или не имеют возможности круглосуточно находиться рядом. Социальный работник с ними всегда на связи и общие возникающие проблемы сторонами решаются сообща.

Светлана признаётся, что к своим подопечным привыкает всей душой и расставание с ними дается ей нелегко. Например, за Александром Александровичем она ухаживала более двух лет, очень к нему привязалась. И вот в феврале этого года родственники приняли решение перевезти мужчину в Кадеркинское стационарное отделение. Светлана говорит, что переживает за самочувствие пожилого человека и поэтому регулярно справляется о его состоянии у своих коллег.



Наша героиня очень любит свою работу и не мыслит себя в другой профессии. После насыщенного трудового дня она спешит домой, к семье, где маму и жену поддерживают и ждут. Семь лет назад семья Шишовых стала многодетной — на свет появился третий сын, Артем. В этом году мальчик пойдет в школу и забот у Светланы наверняка прибавится. Но это ничуть не отразится на её профессионализме и призвании согревать сердца, дарить доброту и заботу тем, кому это так необходимо.

Ольга Дмитриева.