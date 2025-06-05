Информация для любителей путешествовать: решение спора со страховой организацией без суда

В преддверии периода отпусков рассказываем, как бесплатно решить денежный спор со страховой организацией без суда, если вы столкнулись с одной из приведённых ниже ситуаций.

Если Ваш страховщик:

не компенсирует потери, вызванные задержкой или отменой рейса, хотя вы застраховали риск его задержки или отмены;

отказывает вам в возмещении ущерба за потерянный багаж, который был застрахован;

не возмещает вам расходы на медицинскую помощь, несмотря на наличие у вас медицинской страховки для путешествия,

до обращения в суд обратитесь в Службу финансового уполномоченного.

Финансовый уполномоченный бесплатно рассматривает в досудебном порядке обращения клиентов страховых организаций – физических лиц, содержащие перечисленные выше денежные требования в размере не более 500 тысяч рублей, предъявленные ими к страховщикам, оказавшим им финансовые услуги.

Важно знать! Если ваш спор со страховой организацией относится к компетенции финансового уполномоченного, то за защитой своих прав вы должны обратиться к финансовому уполномоченному до обращения в суд. Данный порядок установлен Федеральным законом № 123-ФЗ от 04.06.2018 «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» и является обязательным для потребителей финансовых услуг.

Страховая организация обязана исполнить решение финансового уполномоченного в срок, указанный в нём.

При помощи финансового уполномоченного вы можете также решить имущественный (денежный) спор с банком, микрофинансовой организацией, негосударственным пенсионным фондом, ломбардном и кредитным потребительским кооперативом.

Направить обращение финансовому уполномоченному можно через личный кабинет на сайте finombudsman.ru или через любой МФЦ Чувашской Республики.

Справочно: Жители Чувашской Республики в 2024 году чаще всего жаловались финансовому уполномоченному на страховые и кредитные организации.Так, в отношении страховых организаций было подано 354 обращения, а в отношении кредитных – 133 обращения. Всего в 2024 году в Службу финансового уполномоченного поступило 136 512 обращений, а от жителей Чувашской Республики – 566.