Есть 100 баллов!

Вчера министр образования Чувашии Дмитрий Захаров в своем Телеграм-канале поделился радостной новостью — 12 выпускников школ в Чувашии получили высший балл по результатам ЕГЭ по химии.

В числе первых стобалльников — ученица гимназии № 8 Екатерина Горячева.

Екатерина все годы обучения училась только на «отлично», ежегодно успешно участвовала в интеллектуальных олимпиадах и конкурсах, спортивных соревнованиях различного уровня. Имеет золотой значок «ГТО», является членом волонтерского отряда «Счастливое будущее», активистка Движения первых. В 2023 г. стала участником всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев», не раз поощрялась путевками в МДЦ «Артек».



Девушка закончила художественное отделение ДШИ № 1 с отличием, является лауреатом и дипломантом региональных, российских и международных вокальных конкурсов. За успехи в учебе и творчестве неоднократно удостаивалась именных стипендий главы администрации Шумерли и Главы Чувашской Республики.

Вот что говорит о своей ученице учительница гимназии Елена Ванифатова:

«Катя — одаренная девочка, занятия спортом научили её ставить цель и упорно идти к ней. Химией занимается очень серьёзно и всегда прикладывает много сил, чтобы получить максимальный результат. Вся гимназия гордится успехом Екатерины!»



Наш корр.